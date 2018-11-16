Химки потерпели шестое поражение в баскетбольной Евролиге. На этот раз подмосковный клуб уступил в Мадриде Реалу 74:79.

"Химки" потерпели шестое поражение в баскетбольной Евролиге. На этот раз подмосковный клуб уступил в Мадриде "Реалу" 74:79."Химки" играли без своего травмированного лидера Алексея Шведа. Однако химчане оказали достойное сопротивление "Реалу", о чем говорит счет партий (19:12, 22:23, 15:20, 23:19) в пользу хозяев площадки. Самыми результативными в составе "Химок" стали Тони Крокер и Энтони Гилл, набравшие по 10 очков."Химки" потерпели шестое поражение в семи встречах Евролиги. "Реал" же пока имеет стопроцентный результат семь побед в семи играх.