Европейские политики прокомментировали новость о детском лагере на Украине, где националисты учат подростков стрелять из автомата Калашникова. Киеву посоветовали соблюдать права детей.

Европейскиеполитики прокомментировали новость о детском лагере на Украине, где националистыучат подростков стрелять из автомата Калашникова. Киеву посоветовали соблюдать права детей.В прессупросочилась информация о том, что в Тернопольской области националисты с восьмилет готовят детей к войне. В закрытом лагере представители молодежной организацииультраправой радикально-националистической партии "Свобода" учат несовершеннолетнихстрелять из автомата Калашникова.Приэтом наставники молодежи говорят, что по людям стрелять нельзя, но по жителям ЛНРи ДНР – можно. Сообщалось, что подобные лагеря финансируются министерствоммолодежи и спорта Украины.Чиновникиз структур ЕС заявил в этой связи, что Украина должна обеспечить соблюдение существующихмеждународных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться сразжиганием ненависти, передает РИА Новости.Онтакже отметил, что ЕС ждет от украинских властей, что они осудят появлениеподобных лагерей и предотвратят их появление в будущем. Чуть позже министрмолодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что информация о лагере –ложь и манипуляция.Эксперты не видят ничего необычного в существовании таких лагерей.Нацизм и национализм возведен на Украине в ранг государственной политики.Героями Незалежной признаны Степан Бандера и Роман Шухевич, запятнавшие себякровью мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Им ставят памятники иназывают именами националистов улицы и площади