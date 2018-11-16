Европейские
политики прокомментировали новость о детском лагере на Украине, где националисты
учат подростков стрелять из автомата Калашникова. Киеву посоветовали соблюдать права детей.
Европейские
политики прокомментировали новость о детском лагере на Украине, где националисты
учат подростков стрелять из автомата Калашникова. Киеву посоветовали соблюдать права детей.
В прессу
просочилась информация о том, что в Тернопольской области националисты с восьми
лет готовят детей к войне. В закрытом лагере представители молодежной организации
ультраправой радикально-националистической партии "Свобода" учат несовершеннолетних
стрелять из автомата Калашникова.
При
этом наставники молодежи говорят, что по людям стрелять нельзя, но по жителям ЛНР
и ДНР – можно. Сообщалось, что подобные лагеря финансируются министерством
молодежи и спорта Украины.
Чиновник
из структур ЕС заявил в этой связи, что Украина должна обеспечить соблюдение существующих
международных обязательств в отношении защиты детей, а также бороться с
разжиганием ненависти, передает РИА Новости.
Он
также отметил, что ЕС ждет от украинских властей, что они осудят появление
подобных лагерей и предотвратят их появление в будущем. Чуть позже министр
молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что информация о лагере –
ложь и манипуляция.
Эксперты не видят ничего необычного в существовании таких лагерей.
Нацизм и национализм возведен на Украине в ранг государственной политики.
Героями Незалежной признаны Степан Бандера и Роман Шухевич, запятнавшие себя
кровью мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Им ставят памятники и
называют именами националистов улицы и площади