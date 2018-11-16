Финал сериала Мажор шокировал жену исполнителя
главной роли Павла Прилучного. Агата Муциенице надеется, что авторы все же
воскресят героев.
Финал сериала "Мажор" шокировал жену исполнителя
главной роли Павла Прилучного. Агата Муциенице надеется, что авторы все же
воскресят героев.
Павел Прилучный сыграл в сериале главную роль – того самого
Мажора. Своей супруге сюжет картины Павел не пересказывал, а Агата внимательно
следила за его развитием.
Концовка 3-го сезона сериала "Мажор",
заключительную серию которого показали 15 ноября, Муциенице удивила. Более
того, Агата очень недовольна таким финалом и спросила супруга, не могут ли
сценаристы воскресить героев. Актриса считает, как и большинство зрителей, что
сериал должен был закончиться на более оптимистичной ноте.
Один из самых успешных российских сериалов "Мажор"
с первого сезона завоевал любовь зрителей. Так что они с нетерпением ждали
финала. Третий сезон некоторых поклонников картины разочаровал, другие
восторгались сюжетом и игрой актеров, пишет Teleprogramma.pro.
Последняя серия никого не оставила равнодушным. "Я
просто в шоке от финала", "Как вы могли допустить такую тупую
концовку!", "Очень хороший актерский состав , сыграли на отлично,
конец фильма меня конечно шокировал", "Посмотрела финал мажора, я
была в шоке, очень жалко и безумно обидно… надеюсь на продолжение", -
пишут в соцсетях зрители.
Напомним, герои Павла Прилучного и Карины Разумовской в
конце сериала "Мажор" погибают. Многих зрителей такой неожиданный
финал шокировал. Некоторые все же считают, что концовка сериала "Мажор"
неоднозначна и надеются, что Игорь с Викой все же выжили.