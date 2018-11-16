Финал сериала Мажор шокировал жену исполнителя главной роли Павла Прилучного. Агата Муциенице надеется, что авторы все же воскресят героев.

Финал сериала "Мажор" шокировал жену исполнителяглавной роли Павла Прилучного. Агата Муциенице надеется, что авторы все жевоскресят героев.Павел Прилучный сыграл в сериале главную роль – того самогоМажора. Своей супруге сюжет картины Павел не пересказывал, а Агата внимательноследила за его развитием.Концовка 3-го сезона сериала "Мажор",заключительную серию которого показали 15 ноября, Муциенице удивила. Болеетого, Агата очень недовольна таким финалом и спросила супруга, не могут лисценаристы воскресить героев. Актриса считает, как и большинство зрителей, чтосериал должен был закончиться на более оптимистичной ноте.Один из самых успешных российских сериалов "Мажор"с первого сезона завоевал любовь зрителей. Так что они с нетерпением ждалифинала. Третий сезон некоторых поклонников картины разочаровал, другиевосторгались сюжетом и игрой актеров, пишет Teleprogramma.pro.Последняя серия никого не оставила равнодушным. "Япросто в шоке от финала", "Как вы могли допустить такую тупуюконцовку!", "Очень хороший актерский состав , сыграли на отлично,конец фильма меня конечно шокировал", "Посмотрела финал мажора, ябыла в шоке, очень жалко и безумно обидно… надеюсь на продолжение", -пишут в соцсетях зрители.Напомним, герои Павла Прилучного и Карины Разумовской вконце сериала "Мажор" погибают. Многих зрителей такой неожиданныйфинал шокировал. Некоторые все же считают, что концовка сериала "Мажор"неоднозначна и надеются, что Игорь с Викой все же выжили.