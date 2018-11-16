Алсу ни разу не давала сольных концертов в Кремле. Да и вообще ее давно не было видно – после рождения третьего ребенка она крайне редко соглашалась где-то выступить, уделяя максимум времени семье. Поэтому интерес к ее программе Не молчи был огромный. Корреспондент Дни.Ру побывал на выступлении.

Алсу ни разу не давала сольных концертов в Кремле. Да и вообще ее давно не было видно – после рождения третьего ребенка она крайне редко соглашалась где-то выступить, уделяя максимум времени семье. Поэтому интерес к ее программе "Не молчи" был огромный. Корреспондент "Дни.Ру" побывал на выступлении.Более ста человек на протяжении полугода готовили это грандиозное шоу, где была продумана, кажется, каждая мелочь – от новых аранжировок известных хитов до специально созданного видеоряда и стильных костюмов. Правда, с ними случился казус. Как рассказала певица, их несколько раз пришлось перешивать, потому что из-за стресса и постоянных репетиций она сильно исхудала. И многие ее просто не узнали.В Кремле Алсу предстала серьезной, умной, стильной. И представила несколько ярких дуэтов. "Я знал Алсу маленькой девочкой, – улыбается Лев Лещенко, которого певца считает не только своим наставником и педагогом, но и другом семьи. – Когда-то говорил ее отцу: "Ралиф, пора дочку отправлять на конкурсы!" А он все отмахивался: мол, рано еще (В мае 2000 года Алсу представляла Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение", где заняла второе место, выступив с песней Solo" на английском языке – Прим. ред.). Тогда я спросил его: "А чего ты вообще для нее хотел бы?". "Счастья" – таков был его ответ. Он дал ей все для этого и Алсу выросла в такую красивую женщину, такую замечательную певицу. Для меня большая честь, что для исполнения песни "Вместе и навсегда" она сегодня пригласила именно меня".А вот появление на сцене рэпера Басты стало для многих неожиданным. Он ради такого случая даже сбежал со съемок "Голоса". "Дуэт в Василием Вакуленко (так на самом деле зовут Басту – Прим. ред.) мне подсказали поклонники, – пояснила артистка. – Просто мы с ним выступали на одном фестивале и подписчики моей страницы предложили нам выступить дуэтом. Знаете, баста – очень семейный и светлый человек. Он написал лирическую песню, которая отлично вписалась в мой репертуар. И зрители в зале восторженно приняли этот номер".Гарик Мартиросян, которого все знают как актера-острослова, неожиданно оказался автором еще одной прозвучавшей в концерте песни. "Я был в гостях у Алсу, что-то импровизировал на рояле, и вдруг ее муж Ян говорит: "Слушай, это же готовая музыка для новой песни! – рассказал Гарик. – Тут же записали это на диктофон, отнесли к профессиональным аранжировщикам. А стихи к песне написал Алексей Чумаков".Этот опыт оказался удачным, песня пришлась по душе многим слушателям, поэтому Алсу надеется, что творческий тандем Мартиросяна и Чумакова и дальше будет с ней работать."В этом году исполняется 20 лет мой жизни на сцене, – улыбается певица. – Многие выросли на моих песнях. Когда еще не было мессенджеров, мне письма приходили мешками – люди писали, что эти композиции помогли им пережить какие-то личные драмы, под них они влюблялись, женились, рожали детей. А мне ведь всегда хотелось делать жизнь людей светлее".Такую же цель преследовал всегда и Иосиф Кобзон, который всю жизнь помогал, кажется, всем. Мэтр советской и российской эстрады должен был участвовать в этом концерте, но, увы, в конце августа его не стало. Хотя песня все равно прозвучала. Микрофон, луч света, голос Иосифа Давыдовича... Вместе с ним Алсу исполнила легендарную "Темная ночь", которой в этом году исполняется 75 лет. Зал слушал эту песню стоя. Вдова Иосифа Давыдовича и вовсе не могла сдержать слез – после номера подошла к сцене с цветами и долго благодарила исполнительницу. Год назад, кстати, осенью 2017-го Кобзон сам стоял на этой намоленной Кремлевской сцене, куда вышел, как оказалось, в последний раз...А одним из самых эмоциональных моментов первого за долгое время сольного концерта Алсу в Кремлевском дворце стало выступление ее старшей и средней дочери – 12-летней Сафины и 10-летней Микеллы. Причем цветов и подарков после их дуэта девочки получили больше, чем знаменитая мама. "Для меня это, как и для любой матери, очень волнительный момент, – улыбается Алсу. – Но дети этого выступления очень ждали – они же впервые побывали за кулисами, увидели, как я репетирую, для них это своего рода сказка"."Я не знаю, как сложатся жизнь и судьба, но мы с мужем поддержим наших детей в любых их начинаниях, – продолжает – Заслуженная артистка России. – Хотя Микелла уже показывает прекрасные вокальные способности и мечтает стать певицей. Она даже пишет песни! Я как-то выставляла на своей странице в социальной сети ролик, где дочка исполнял свою песню. И он взорвал Instagram, потому что никогда у меня не было столько просмотров и комментариев. Мне кажется, это не было лестью со стороны людей и необоснованным родительским любованием"."Что же касается Сафины, то она прекрасно играет на фортепиано, – уверяет Алсу. – Вообще, мы стараемся дать детям знания в разных направлениях, чтобы они потом могли выбрать. Они, например, говорят на нескольких языках, включая китайский. Я считаю, что за этим языком будущее и его непременно надо знать".Сама она пела не только по-русски, но и по-татарски. А между песнями то и дело звучали слова благодарности "бик зур рәхмәт" ("большое спасибо"), ведь в зале присутствовало много земляков певицы. А президент Татарстана Рустам Минниханов прислал артистке огромный букет и памятный подарок. Она достойна! Она – лучшая.