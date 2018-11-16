Андрей Шохин распорядился преобразить город

Андрей Шохин распорядился преобразить городСити-менеджер Владимира Андрей Шохин распорядился полностью украсить город к новогодним праздникам до 30 ноября.В мэрии составили перечень объектов рождественского оформления. На Соборной площади традиционно должны установить ярмарку, на Пушкинском бульваре залить каток, поставить чайный домик и дом Дедушки Мороза, а на площади Победы разместить торговые домики. Театральную площадь планируют украсить «Танцующими елями» и композицией «Сердца четырех».Все праздничные объекты должны быть готовы к приходу декабря. Празднично выглядеть областная столица будет до 15 февраля. Отдельные гирлянды снимут лишь к концу марта.