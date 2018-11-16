Молодой человек проник в магазин и похитил металлический ящик для хранения документов и ценностей.

Ночью 13 ноября сотрудники патрульно-постовой службы Отделения МВД России по Киржачскому району, патрулирующие улицы районного центра, обратили внимание на молодого человека, который нёс в руках металлический ящик. Во время беседы с обратившимися к нему полицейскими гражданин заметно нервничал и не смог пояснить, откуда у него данный предмет.Для дальнейшего разбирательства молодой человек был доставлен в отдел полиции.В ходе проверки полицейские установили, что 23-летний ранее судимый местный житель менее часа назад взломал дверь в одном из магазинов и совершил хищение сейфа, в котором на момент кражи находились документы.Полицейские сообщили о происшествии собственнику имущества, который подтвердил факт кражи и написал заявление.Следственным отделением Отд МВД России по Киржачскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято полицейскими.На время следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.