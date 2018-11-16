Во Владимире открыли единый коммуникационный центр. Создан он на площадке Банка России для того, чтобы выполнять сразу несколько задач. Оперативно реагировать на обращения граждан и улучшать финансовую грамотность населения.

Во Владимире открыли единый коммуникационный центр. Создан он на площадке Банка России для того, чтобы выполнять сразу несколько задач. Оперативно реагировать на обращения граждан и улучшать финансовую грамотность населения.Михаил Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей Банка России: "Мы рассчитываем не только повысить скорость реагирования, но и получить информацию о тех компаниях с кем надо работать более интенсивно, чтобы они повышали свою клиентоориентированность".Специалисты проконсультируют по вопросам потребительского и ипотечного кредитования, сотрудничества с микрофинансовыми организациями и страховыми компаниями. Помогут решить проблемы, связанные с получением кредитной истории, невозможностью оформить возмещения по вкладам, навязыванием дополнительных услуг при оформлении страховки. Помимо этого общение с сотрудником Банка России может уменьшить риски попадания в неприятную финансовую пирамиду, а также предотвратить случаи мошенничества. В открытии банковского колл-центра принял участие и губернатор Владимирской области. Передовой опыт банкиров Владимир Сипягин планирует перенять. Он уже заявлял о том, что в Белом доме необходимо менять подход в работе с обращениями граждан. Созданный банком единый коммуникационный центр - отличный пример.Владимир Сипягин, губернатор Владимирской области: "Общение через колл-центр - это будущее, то к чему мы обязательно сейчас пойдём. Вчера я дал распоряжение о том, чтобы на базе комитета по обращению с гражданами создавался такой колл-центр, причём он в дальнейшем обязательно будет круглосуточный".