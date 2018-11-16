Лазер и наночастицы – все, что потребуется врачам при лечении рака новым способом. Революционный метод применим в борьбе с наиболее тяжелыми формами онкологии.

Лазер и наночастицы – все, что потребуется врачам прилечении рака новым способом. Революционный метод применим в борьбе с наиболеетяжелыми формами онкологии.Революцию совершили российские ученые из Институтафизической химии и электрохимии РАН. Им помогали зарубежные коллеги. Прилечении новым методом терапия опухолей происходит через наночастицы – они, при"подсветке" лазером, превращают пораженные клетки и ткани в мишеньдля иммунных клеток организма.Медики подчеркивают, что такая методика позволит иммуннымклеткам намного быстрее находить и уничтожать злокачественные опухоли изнутри. Послевведения в организм действующего вещества наночастицы доставят лекарства прямовнутрь раковых клеток. Это облегчит работу иммунной системе и упростит работухирурга. В итоге, уверены исследователи, привлечение наночастиц к уничтожениюраковых клеток значительно повысит эффективность противораковой терапии, пишет Scientific Reports.Ранее Дни.Ру писали об исследовании специалистов из Бристольского университета. Они выяснили, что "совы" рискуют заболеть раком груди на 48% больше, чем "жаворонки".Причины такой закономерности исследователи до конца не выяснили. Возможно, это связано со стрессом, который "совы", работающие с утра, испытывают от частого недосыпания. Также предполагают, что дело в самих внутренних часах организма и том, как они влияют на уровень гормонов, иммунную систему и обмен веществ.