Лазер и наночастицы – все, что потребуется врачам при
лечении рака новым способом. Революционный метод применим в борьбе с наиболее
тяжелыми формами онкологии.
Лазер и наночастицы – все, что потребуется врачам при
лечении рака новым способом. Революционный метод применим в борьбе с наиболее
тяжелыми формами онкологии.
Революцию совершили российские ученые из Института
физической химии и электрохимии РАН. Им помогали зарубежные коллеги. При
лечении новым методом терапия опухолей происходит через наночастицы – они, при
"подсветке" лазером, превращают пораженные клетки и ткани в мишень
для иммунных клеток организма.
Медики подчеркивают, что такая методика позволит иммунным
клеткам намного быстрее находить и уничтожать злокачественные опухоли изнутри. После
введения в организм действующего вещества наночастицы доставят лекарства прямо
внутрь раковых клеток. Это облегчит работу иммунной системе и упростит работу
хирурга. В итоге, уверены исследователи, привлечение наночастиц к уничтожению
раковых клеток значительно повысит эффективность противораковой терапии, пишет Scientific Reports.
Ранее Дни.Ру писали об исследовании специалистов из Бристольского университета. Они выяснили, что "совы" рискуют заболеть раком груди на 48% больше, чем "жаворонки".
Причины такой закономерности исследователи до конца не выяснили. Возможно, это связано со стрессом, который "совы", работающие с утра, испытывают от частого недосыпания. Также предполагают, что дело в самих внутренних часах организма и том, как они влияют на уровень гормонов, иммунную систему и обмен веществ.