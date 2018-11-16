В Европе прошли несколько матчей пятого тура Лиги наций. Наибольший интерес представляла встреча на загребском стадионе Максимир, где играли сборные Хорватии и Испании.

В Европе прошли несколько матчей пятого тура Лиги наций. Наибольший интерес представляла встреча на загребском стадионе "Максимир", где играли сборные Хорватии и Испании.Испанцы в первом матче нанесли хорватам сокрушительное поражение 6:0. Естественно, вице-чемпионы постарались взять реванш за тот унизительный разгром. И им это удалось. Сборная Хорватии выиграла 3:2, причем все пять мячей были забиты после перерыва. Андрей Крамарич на 54 минуте вывел хорватскую команду вперед. Но через полторы минуты Дани Себальос восстановил равновесие. Защитник Тино Едвай на 69 минуте поразил ворота Давида Де Хеа. Но Серхио Рамос реализовал 11-метровый, и снова счет стал ничейным. Однако в уже добавленное время Едвай затолкал мяч в сетку и принес сборной Хорватии первую победу в турнире. У сборной Испании осталось 6 очков, она пока лидирует. Но англичане, имеющие четыре очка, могут их обойти при условии победы над хорватской сборной. У хорватов в свою очередь 3 очка.Дубль Миши Баштуаи обеспечил бронзовым призерам чемпионата мира бельгийцам домашнюю победу над сборной Исландии 2:0. Сборная Бельгии выиграла все три встречи в группе 2. Но у сборной Швейцарии 6 очков, и она еще может догнать в бельгийцев. В отличие от сборной Исландии, проигравшей все четыре матча.