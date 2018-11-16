В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа ребенок столкнул тележку с младшим братом с эскалатора. Видеозапись была опубликована в социальной сети Вконтакте.

В городе Нягани Ханты-Мансийского автономного округа ребенок столкнул тележку с младшим братом с эскалатора. Видеозапись была опубликована в социальной сети "Вконтакте".Трагический инцидент произошел в одном из местных торговых центров. Мальчик подошел к эскалатору с тележкой, в которой сидел его брат, и спустил ее вниз. Неизвестно, толкнул ли он ее специально или всего лишь не удержал из-за движения полотна.Пострадавший получил травму головы и потерял сознание. Малыш был срочно доставлен в больницу. Мать детей пришла только через пять минут, и сразу набросилась на старшего сына, передает .