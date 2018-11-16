Россиянка Мария Бутина требует снять с нее все или часть обвинений в американском суде, так как они строятся на непрочной основе с точки зрения Конституции. Об этом говорится в ходатайстве, поданном адвокатами задержанной.

Россиянка Мария Бутина требует снять с нее все или часть обвинений в американском суде, так как они строятся на непрочной основе с точки зрения Конституции. Об этом говорится в ходатайстве, поданном адвокатами задержанной.В частности, Бутина заявляет, что обвинения нарушают принцип свободы слова. Адвокаты россиянки говорят о том, что закон слишком расплывчат, когда говорится о "работе на иностранное правительство"."Сторона властей не заявляет, что Бутина была на службе Российской Федерации в качестве офицера разведки или иностранного агента в каком-либо традиционном понимании. Вместо этого власти заявляют, что Мария — агент Кремля, поскольку она делилась памятными событиями в Америке и наивным юношеским оптимизмом относительно улучшения российско-американских отношений с другими людьми", — отмечают адвокаты.По их словам, если фантазии насчет будущей карьеры в дипломатии и болтовня о личных делах делает ее иностранным агентом, тогда получается, что много людей нарушают закон, сами того не зная. А первая поправка к Конституции США защищает выражение мнений вне зависимости от того, насколько они непопулярны, сообщает ТАСС.Ранее российские дипломаты заявляли, что американский суд фактически встал на сторону обвинения и игнорирует доводы защиты. Бутину оставили под стражей до начала процесса, а ее адвокату запретили разглашать любые подробности о деле.Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле. Её обвиняют в том, что она якобы вела агентскую деятельность в пользу иностранного государства, не будучи зарегистрированной при Минюсте США. Москва уже заявляла, что обвинения – надуманные, и требовала освобождения россиянки.О подробностях жизни Бутиной в американской тюрьме в эксклюзивном интервью в сентябре рассказал отец девушки.