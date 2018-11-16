В
Крыму отреагировали на принятую в ООН резолюцию о нарушении прав человека на
полуострове. Власти республики назвали документ абсурдным и
предложили озвучить его в Клубе веселых и находчивых.
В
Крыму отреагировали на принятую в ООН резолюцию о нарушении прав человека на
полуострове. Власти республики назвали документ абсурдным и
предложили озвучить его в Клубе веселых и находчивых.
Самое лучшее место для резолюции Генассамблеи ООН – сцена КВН, считает вице-спикер
парламента Крыма Ефим Фикс. "Людям нечем заняться, вот они и спекулируют на
крымской теме. Третий раз они принимают решения о нарушениях прав человека,
даже не побывав на полуострове", – сказал политик в интервью "Российской газете".
Он отметил, что
эту резолюцию в ООН принимают ежегодно и число голосующих за нее стран
неуклонно снижается. Мир постепенно понимает, что предложенный Украиной еще четыре года назад текст документа искажает
действительное положение вещей.
"Все меньше
государств прислушиваются к мнению главного дирижера, который своей палочкой
дает команды, кому как голосовать. Люди уже по-другому начинают на это смотреть",
– сказал Фикс.
В свою очередь уполномоченный
по правам человека в Крыму Людмила Лубина полагает, что изложенные в принятой резолюции сведения
о якобы имеющихся фактах нарушений прав человека на территории республики, недостоверны.
"Пусть
сами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушений
нет", – сказала Лубина в интервью .
В этом году документ,
предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций, то есть на три меньше, чем в прошлом
году. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию,
Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались.