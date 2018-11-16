В Крыму отреагировали на принятую в ООН резолюцию о нарушении прав человека на полуострове. Власти республики назвали документ абсурдным и предложили озвучить его в Клубе веселых и находчивых.

Крыму отреагировали на принятую в ООН резолюцию о нарушении прав человека наполуострове. Власти республики назвали документ абсурдным ипредложили озвучить его в Клубе веселых и находчивых.Самое лучшее место для резолюции Генассамблеи ООН – сцена КВН, считает вице-спикерпарламента Крыма Ефим Фикс. "Людям нечем заняться, вот они и спекулируют накрымской теме. Третий раз они принимают решения о нарушениях прав человека,даже не побывав на полуострове", – сказал политик в интервью "Российской газете".Он отметил, чтоэту резолюцию в ООН принимают ежегодно и число голосующих за нее страннеуклонно снижается. Мир постепенно понимает, что предложенный Украиной еще четыре года назад текст документа искажаетдействительное положение вещей."Все меньшегосударств прислушиваются к мнению главного дирижера, который своей палочкойдает команды, кому как голосовать. Люди уже по-другому начинают на это смотреть",– сказал Фикс.В свою очередь уполномоченныйпо правам человека в Крыму Людмила Лубина полагает, что изложенные в принятой резолюции сведенияо якобы имеющихся фактах нарушений прав человека на территории республики, недостоверны."Пустьсами приедут в Крым, пообщаются с людьми и убедятся, что никаких нарушенийнет", – сказала Лубина в интервью .В этом году документ,предложенный Киевом, поддержали 67 делегаций, то есть на три меньше, чем в прошломгоду. Против него проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Белоруссию,Китай, Индию, Сербию, Сирию и ЮАР, еще 87 стран воздержались.