Авангард многотысячного каравана мигрантов из Центральной Америки сейчас отделяет от американской мечты только забор. Самые отчаянные уже попытались перелезть на ту сторону. В ближайшие сутки в мексиканском Тихуане, всего в 7 километрах от калифорнийских пляжей — ждут больше тысячи человек. А Дональд Трамп, который в преддверии довыборов в Конгресс посвятил этой угрозе больше 50 твитов, этого не замечает.

Авангард многотысячного каравана мигрантов из Центральной Америки сейчас отделяет от американской мечты только забор. Самые отчаянные уже попытались перелезть на ту сторону. В ближайшие сутки в мексиканском Тихуане, всего в 7 километрах от калифорнийских пляжей — ждут больше тысячи человек. А Дональд Трамп, который в преддверии довыборов в Конгресс посвятил этой угрозе больше 50 твитов, этого не замечает. Почему молчит Белый дом? И к чему готовятся военные, стянутые к границе?Контрольно-пропускной пункт Отай Меса — один из трех на американской границе с Мексикой в Калифорнии, куда уже добрался караван мигрантов. На территории США пока вроде бы все спокойно, а вот по другую сторону ситуация выходит из-под контроля властей.В арендованные у гражданских грузовики солдаты американской национальной гвардии грузят катушки колючей проволоки. На самом КПП с ее помощью уже укрепили подходы и установили бетонные блоки. О дальнейших планах пытаемся узнать у одного из офицеров."Можно задать вопрос? – Я дам вам номер, можно позвонить туда и узнать всю интересующую вас информацию. Я не могу вам ничего сказать".На часах семь утра. Мексиканцы привычно спешат на работу за границу. Радости по поводу незваных гостей у коренных не наблюдается."В целом здесь недовольны текущей ситуацией. У нас и так много мигрантов из других городов. У нас маленький городок и мы не можем разместить всех этих людей", — говорит местный житель.На Калифорнию повернули неспроста. Штат этот в США самый либеральный, а наиболее деятельная часть подошедшей группы -представители ЛГБТ сообщества. К своей американской мечте геи и трансгедеры из Гондураса стремятся, убегая от всех сразу. И от тех, кто не понимал дома, и от тех с кем пришлось шагать в одном караване по Мексике."Иногда нам бывает очень тяжело. Наши соотечественники из Гондураса критикуют нас, издеваются над нами ", — рассказывает Йоханна Эстефани, мигрант из Гондураса.Тем временем численность воинского контингента на южной границе США достигла почти шести тысяч солдат и офицеров.Накануне в компании министра нацбезопасности с инспекцией туда прилетел глава Пентагона. И сам решил провести для личного состава занятие по политинформации."Сейчас в новостях много всякой ерунды. Лучше сконцентрируйтесь на приказах вашего командования. А то если читать всю эту ерунду, то можно и свихнуться. Понимаете, о чем я говорю?", — заявил Джеймс Мэттис, министр обороны США.Но слушавшие лекцию о международном положении, похоже, понимали не до конца. Ведь больше всех про вторжение мигрантов рассказывал их главнокомандующий."Перед выборами в Конгресс президент не мог соврать вам больше, чем в итоге получилось — о срочности и сложности каравана мигрантов, о вторжении! И также дело обстояло на его родном Fox News. А теперь — тишина: ничего, кроме мимолетного упоминания о караване минувшим вечером. Караван скараванился, исчез", — съехидничал Крис Куомо, ведущий телеканала CNN.Впрочем, ведущему либерального телеканала, который обвинил Трампа во вранье, наверное, все-таки стоило отсмотреть перед эфиром хотя бы вот это видео.В автобусы грузят очередную партию тех, кто отправляется к границе. По оценкам властей США в ближайшее время к американской границе прибудет еще около двух тысяч человек.