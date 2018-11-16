Отношения между Россией и Украиной в акватории Азовского моря стремительно обостряются. Киев продолжает задерживать суда, следующие в порты Крыма, и грозит Москве военной силой. В российской столице между тем полагают, что на вооруженное противостояние Незалежная не готова, поскольку хорошо осознает возможности своих армии и флота.

Отношениямежду Россией и Украиной в акватории Азовского моря стремительнообостряются. Киев продолжает задерживать суда, следующие в порты Крыма, игрозит Москве военной силой. В российской столице между тем полагают,что на вооруженное противостояние Незалежная не готова, поскольку хорошо осознает возможности своих армии и флота.Украина готова на жесткуюреакцию по любому поводу, но только на словах, уверен первый зампредкомитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям ссоотечественниками Константин Затулин.Парламентарийпрокомментировал заявления из Киева об исках в международные суды всвязи с деятельностью России в Азовском море. "Что касаетсядипломатических демаршей, Россия к ним привыкла и не обращает особоговнимания, потому что не верит в объективность Запада", – цитируетзаконодателя .Затулин призвал горячие головы в Киеве понимать реальные возможности Украины. Депутат оценил их как "мизерные". По его словам, Незалежная прекрасно осознает реальный потенциал своих вооруженных сил.Напомним, ранее член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевичзаявил, что Украина подталкивает Россию к серьезным шагам в Азовскомморе. Парламентарий не исключил, что в ответ на задержаниепограничниками Незалежной 15 российских судов Москва может пойти на закрытие моря для прохода украинских судов.Киеве такую перспективу встретили без восторга. Занервничали, в томчисле, в Верховной раде. Представитель президента Украины в парламентеИрина Луценко заявила, что реакция Незалежнойбудет "жесткой". Она напомнила, что у Киева есть несколько исков онарушении Россией международной конвенцией по морскому праву.Украина,в случае обострения ситуации, будет подавать их в международные суды,заявила Луценко. "Обязательной будет реакция СБУ Украины,пограничников", – подчеркнула она.