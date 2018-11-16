Актер Юрий Катаев попал в больницу после ссоры с женой. Известного
по сериалу Физрук артиста ранили ножом в плечо.
Актер Юрий Катаев попал в больницу после ссоры с женой. Известного
по сериалу "Физрук" артиста ранили ножом в плечо.
Юрия Катаева доставили в одну из московских клиник 16
ноября. У актера – ножевое ранение в плечо. По предварительным данным, во время
ссоры на него с ножом напала супруга.
Пострадавший в сознании, по словам врачей, его жизни и
здоровью ничего не угрожает. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло на Маломосковской улице
столицы.
Заявление на супругу актер писать не стал. Но и покрывать
свою чрезмерно эмоциональную жену 34-летний артист не стал – подтвердил ее вину.
Юрий Катаев сам вызвал медиков, которые доставили его в травмпункт НИИ скорой
помощи имени Склифосовского.
Зрители знают Юрия Катаева по таким телевизионным проектам,
как "Москва. Три вокзала", "Физрук", "Карпов",
напоминает Teleprogramma.pro.
Днем ранее в столице поссорились поэты Виктор Куллэ и Иван Жданов. Конфликт закончился ножевым ранением одного из них. Сначально сообщалось, что Куллэ пырнул своего коллегу во время ссоры, однако появившиеся позже подробности заставили усомниться в этой версии.
Выяснилось, что Жданов устроил пьяный скандал и избил хозяина квартиры. А затем схватил нож и воткнул его себе в филейную часть. Вину он пытался свалить на своего коллегу по писательскому цеху.