Актер Юрий Катаев попал в больницу после ссоры с женой. Известного по сериалу Физрук артиста ранили ножом в плечо.

Актер Юрий Катаев попал в больницу после ссоры с женой. Известногопо сериалу "Физрук" артиста ранили ножом в плечо.Юрия Катаева доставили в одну из московских клиник 16ноября. У актера – ножевое ранение в плечо. По предварительным данным, во времяссоры на него с ножом напала супруга.Пострадавший в сознании, по словам врачей, его жизни издоровью ничего не угрожает. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах ЧП, которое произошло на Маломосковской улицестолицы.Заявление на супругу актер писать не стал. Но и покрыватьсвою чрезмерно эмоциональную жену 34-летний артист не стал – подтвердил ее вину.Юрий Катаев сам вызвал медиков, которые доставили его в травмпункт НИИ скоройпомощи имени Склифосовского.Зрители знают Юрия Катаева по таким телевизионным проектам,как "Москва. Три вокзала", "Физрук", "Карпов",напоминает Teleprogramma.pro.Днем ранее в столице поссорились поэты Виктор Куллэ и Иван Жданов. Конфликт закончился ножевым ранением одного из них. Сначально сообщалось, что Куллэ пырнул своего коллегу во время ссоры, однако появившиеся позже подробности заставили усомниться в этой версии.Выяснилось, что Жданов устроил пьяный скандал и избил хозяина квартиры. А затем схватил нож и воткнул его себе в филейную часть. Вину он пытался свалить на своего коллегу по писательскому цеху.