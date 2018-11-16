Специальные знаки с дополнительной информацией по качеству появятся в России на продовольственных товарах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в опубликованном в четверг интервью Российской газете.

Специальные знаки с дополнительной информацией по качеству появятся в России на продовольственных товарах. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в опубликованном в четверг интервью "Российской газете"."На продуктах появятся специальные идентификационные знаки, которые позволят оценивать их качество. К 2024 году мы планируем, что примерно 30 миллионов россиян получат дополнительную информацию по качеству продуктов питания", — отметила Голикова.По ее словам, ведение реестра по качеству будет поручено Роспотребнадзору. В лабораториях ведомства начнет проводиться оценка состава продовольственных товаров "с полок" во всех регионах страны. Итоговая информация будет публиковаться в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора.В августе этого года президент России подписал закон об органической сельскохозяйственной продукции, предусматривающий специальную маркировку такой продукции и государственную поддержку ее производителей. Федеральный закон вступает в силу в 2020 году.По словам Олега Мироненко, исполнительного директора Национального органического союза, на данный момент перед российским органическим сообществом стоит задача отработать целый ряд внутренних вопросов."Идет большая работа по формированию сертификационной системы", — заявил он 24 октября в Ереване на круглом столе в рамках международного форума "Евразийская неделя". Также, по его словам, специалисты хотят ввести графический знак органики и создать "взаимопересекаемый реестр" производителей такой продукции.Объем российского рынка органики составляет порядка 160 млн евро. При этом Россия сама производит только чуть более 20% потребляемой ею органической продукции.