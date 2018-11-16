У России нет
мотивов передавать острова Японии, так считают эксперты, следящие за
отношениями Москвы и Токио. Несмотря на то, что между двумя странами до сих пор
нет мирного договора, это абсолютно не влияет на экономические, культурные и
иные контакты.
У России нет
мотивов передавать острова Японии, так считают эксперты, следящие за
отношениями Москвы и Токио. Несмотря на то, что между двумя странами до сих пор
нет мирного договора, это абсолютно не влияет на экономические, культурные и
иные контакты.
После недавней
встречи в Сингапуре президента России Владимира Путина и
премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве и Токио вновь заговорили о
проблеме так называемых северных территорий – гряды Курильских островов, на
которые после Второй мировой войны претендует Страна восходящего солнца.
Отсутствие
мирного договора между Россией и Японией никак не мешает развитию двусторонних отношений,
считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.
"Позиция
Японии, предполагающая размен заключения мирного договора на территорию,
напоминает торговлю воздухом. Перспективы обмена территории на инвестиции тоже
вызывают сомнения", – сказал политолог в интервью РИА ФАН.
Он также
отметил, что условия декларации 1956 года, о которой Путину напомнил в Сингапуре
Абэ, предполагали возможную передачу
Японии всего двух островов. Территориальные же претензии Токио включают в себя
не только Шикотан и Хабомаи, но и Итуруп и Хабомаи.
К тому же, по
мнению политолога, полное решение проблемы северных территорий не улучшит
отношения японского общества к России. Об этом свидетельствуют т данные
социологических опросов, проводимых в Японии.
"Самая лучшая
тактика, к которой в подобных обстоятельствах может прибегнуть российская
дипломатия, это обеспечение существования модели вечного диалога с Японией", -
резюмировал эксперт.