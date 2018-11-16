У России нет мотивов передавать острова Японии, так считают эксперты, следящие за отношениями Москвы и Токио. Несмотря на то, что между двумя странами до сих пор нет мирного договора, это абсолютно не влияет на экономические, культурные и иные контакты.

У России нетмотивов передавать острова Японии, так считают эксперты, следящие заотношениями Москвы и Токио. Несмотря на то, что между двумя странами до сих порнет мирного договора, это абсолютно не влияет на экономические, культурные ииные контакты.После недавнейвстречи в Сингапуре президента России Владимира Путина ипремьер-министра Японии Синдзо Абэ в Москве и Токио вновь заговорили опроблеме так называемых северных территорий – гряды Курильских островов, накоторые после Второй мировой войны претендует Страна восходящего солнца.Отсутствиемирного договора между Россией и Японией никак не мешает развитию двусторонних отношений,считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов."ПозицияЯпонии, предполагающая размен заключения мирного договора на территорию,напоминает торговлю воздухом. Перспективы обмена территории на инвестиции тожевызывают сомнения", – сказал политолог в интервью РИА ФАН.Он такжеотметил, что условия декларации 1956 года, о которой Путину напомнил в СингапуреАбэ, предполагали возможную передачуЯпонии всего двух островов. Территориальные же претензии Токио включают в себяне только Шикотан и Хабомаи, но и Итуруп и Хабомаи.К тому же, помнению политолога, полное решение проблемы северных территорий не улучшитотношения японского общества к России. Об этом свидетельствуют т данныесоциологических опросов, проводимых в Японии."Самая лучшаятактика, к которой в подобных обстоятельствах может прибегнуть российскаядипломатия, это обеспечение существования модели вечного диалога с Японией", -резюмировал эксперт.