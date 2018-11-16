Адвокат Елены Степаненко Елена забралова дала короткое интервью. Она прокомментировала информацию о разводе и сообщила о состоянии юмористки, которая в последнее время болезненно похудела.

Адвокат Елены Степаненко Елена забралова дала короткое интервью. Она прокомментировала информацию о разводе и сообщила о состоянии юмористки, которая в последнее время болезненно похудела.Сегодня, 16 ноября, Хамовнический суд Москвы официально расторг брак Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Адвокат артистки Елена Забралова отметила, что решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано. Журналисты поинтересовались, как себя чувствует Елена Степаненко."Я думаю, что нормально. Не видела ее в последние дни, но вообще нормально", – сообщила Елена Забралова о состоянии своей подзащитной, которая, похудев более чем на 40 килограммов, в последнее время демонстрирует, по мнению фанатов, болезненный вид.Зашла речь и о разделе совместно нажитого имущества Петросяна и Степаненко. Говорят, что в этом деле точка будет поставлена еще не скоро. "Второй процесс отложили, потому что еще не все документы собрали стороны. Мы только что представили опись, которую очень долго делали судебные приставы", – цитирует адвоката Елены Степаненко Елену Забралову .Отметим, что, по некоторым оценкам, сумма общего имущества юмористов превышает полтора миллиарда рублей. В числе совместно нажитого артистами имущества – дачи, машины, антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Но самая главная ценность – квартира площадью 516 квадратных метров недалеко от Кремля.3 августа стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко разводятся, прожив вместе более 30 лет. Говорят, поводом для расставания стала молодая помощница юмориста Татьяна Брухунова. Якобы Петросян настолько увлекся 29-летней ассистенткой, что подарил ей две квартиры.