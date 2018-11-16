Злоумышленники отвлекли продавца салона сотовой связи, похитили с рабочего места ключи от витрины, открыли ее и похитили оттуда мобильные телефоны...

«Сотрудники ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали троих мужчин, подозреваемых в краже имущества из организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию поступило заявление от руководителя одного из салонов связи на проспекте Мира. Он сообщил, что неизвестные похитили из магазина товар, общей стоимостью более 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на улице Маршала Захарова. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте от 18 до 32 лет. Установлено, что подозреваемые отвлекли продавца, похитили с ее рабочего места ключи от витрины с телефонами, открыли витрину в торговом зале и похитили мобильные телефоны, после чего скрылись с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двоих – в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61