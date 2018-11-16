Злоумышленники отвлекли продавца салона сотовой связи, похитили с рабочего места ключи от витрины, открыли ее и похитили оттуда мобильные телефоны...
«Сотрудники ОУР ОМВД России по Мещанскому району задержали троих мужчин, подозреваемых в краже имущества из организации», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию поступило заявление от руководителя одного из салонов связи на проспекте Мира. Он сообщил, что неизвестные похитили из магазина товар, общей стоимостью более 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на улице Маршала Захарова. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте от 18 до 32 лет. Установлено, что подозреваемые отвлекли продавца, похитили с ее рабочего места ключи от витрины с телефонами, открыли витрину в торговом зале и похитили мобильные телефоны, после чего скрылись с места происшествия.
По данному факту следствием ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двоих – в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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