Потерпевший сообщил, что положил денежные средства в ячейку одного из банков, однако через некоторое время обнаружил, что деньги пропали...

Сотрудники ОУР ОМВД России по району Якиманка задержали 50-летнего мужчину, подозреваемого в краже крупной суммы денежных средств из банковской ячейки.В дежурную часть поступило заявление от 36-летнего мужчины. Он сообщил, что положил денежные средства в ячейку одного из банков на улице Большая Полянка, однако через некоторое время обнаружил, что деньги пропали. Материальный ущерб составил более 7 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Волжском бульваре. Установлено, что злоумышленник имел официальное соглашение на право доступа к данной ячейке, т.к. заранее арендовал ее и предложил своему знакомому воспользоваться ей, оставив себе ключ. После того, как потерпевший оставил в ней деньги, подозреваемый вскрыл ячейку, похитил деньги и скрылся с места происшествия.По данному факту следствием ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61