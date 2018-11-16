Потерпевший перевел на банковский счет малознакомому мужчине денежные средства в размере свыше 550 тысяч рублей за билеты на спортивное мероприятие, однако билеты он так и не получил...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве с продажей билетов.В дежурную часть полиции с заявлением обратился 43-летний мужчина, который пояснил, что в помещении одного из кафе на Тверской улице он перевел на банковский счет малознакомому мужчине денежные средства за билеты на спортивное мероприятие. Однако в дальнейшем билеты получены не были, неизвестный скрылся и перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил свыше 550 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Яхромской улице задержали подозреваемого. Установлено, что злоумышленник в действительности не имел отношения к продаже билетов на спортивные мероприятия. Полученные денежные средства он потратил по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на выявление аналогичных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61