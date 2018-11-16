Риппл является криптовалютной платформой для платежных систем.

О востребованности криптовалют сегодня говорить не приходится. За счет таких "новых" денег можно зарабатывать огромные суммы, а также целые состояния. Инфомонеты уже заняли свое место во многих странах мира. Однако у каждой из криптовалют есть собственные особенности. Криптовалюта риппл на данный момент занимает второе место по своим параметрам после биткоина. Именно поэтому она вызывает доверие у участников сети и считается надежной.

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Коды риппл являются бесплатными и открытыми для каждого. Именно это позволяет криптовалюте успешно развиваться. Алгоритм риппл отличается от системы Bitcoin. Поэтому вы можете рассчитывать на высокую безопасность и защиту от взлома. Любой пользователь системы риппл может организовать собственный обменный пункт. Транзакции выполняют по договору, поэтому арбитражный процесс требуется. Все операции риппл могут быть обратимыми, это отличает данную криптовалюту от многих других. Комиссия за выполнение обмена с пользователей не взимается. История выполнения транзакций хранится на кошельках. Просто майнить эту криптовалюту у вас не получится. Получить ее вы сможете за счет обмена или за счет участия в вычислительном процессе. Вычислительные операции являются не математическими, а необходимыми для науки и медицины.

Наука сегодня испытывает огромную необходимость в вычислениях. Существуют данные, которым постоянно требуется обработка. Организации, которые работают в научной и медицинской сфере, просто не в силах выполнять такой объем работ. Помочь решить проблему с нехваткой мощности вычислительной могут люди. Они будут жертвовать мощность своего компьютера и получать за это вознаграждение. Для этого потребуется заранее поставить на своем компьютере специальное программное обеспечение. Серьёзные нагрузки на компьютер не происходит, поскольку объемы работ оказывается небольшим. В результате получается то, что задачи, которые выполнялись бы в институтах несколько месяцев, выполняются буквально за часы. Если вам нужно узнать, сколько будет 100 рублей в гривне, посетите сайт dwips.com.

Риппл имеет свои преимущества, в том числе отсутствие риска потери средств. Ещё одним плюсом является анонимность выполнения операции.