Стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод. Общественность бурно отреагировала на новость.

Стало известно, что Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод. Общественность бурно отреагировала на новость.В Сети бурно обсуждают развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В частности, все заинтересованные интернет-пользователи гадают, как теперь разделят экс-супруги совместно нажитое имущество, которое якобы превышает полтора миллиарда рублей.Другие строят догадки, как сложится жизнь юмористов после развода. К примеру, некоторые полагают, что Евгений Петросян оформит отношения со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой, которую молва упорно считает любовницей артиста, хотя фактически это нигде не утверждалось.Разумеется, не обошлось без шуток. Так, в Сети идет обсуждение, что 73-летний Евгений Петросян – идеальная кандидатура для следующего сезона брачного шоу "Холостяк". Суть передачи в том, что мужчина, обычно известная медийная личность, среди десятка претенденток ищет "ту, единственную". Для этого он с каждой из девушек общается и устраивает свидания."Евгений Ваганыч, идите в "Холостяк"! Вы богатый, известный, солидный мужчина. Мечта миллионов женщин, а после развода – еще и молодых. Я буду первым, кто окажется у экрана телевизора, когда первый выпуск с вами выйдет в эфир) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – написал поклонник Петросяна в одной из социальных сетей.По мнению фанатов, после развода в одиночестве и без работы юморист уж точно не останется. Поклонники предполагают, что на освободившегося от Елены Степаненко Петросяна так и будут "виснуть молодухи". Однако вряд ли это сейчас волнует артиста. Сейчас все его мысли заняты работой, ведь скоро состоится его сольный концерт.