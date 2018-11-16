Ксения Собчак пришла на шоу Регины Тодоренко Пятница с Региной. скандально известная ведущая предстала в неожиданном образе и рассказала о жуткой ситуации, в которую попала.

Ксения Собчак пришла на шоу Регины Тодоренко "Пятница с Региной". скандально известная ведущая предстала в неожиданном образе и рассказала о жуткой ситуации, в которую попала.Для начала Регина Тодоренко поздравила Ксению Собчак со второй беременностью. Однако та сказала, что "еще рано". "Это на самом деле очень крутая вещь. Я очень благодарна нашим СМИ, потому что они меня в принципе отучили ужинать и дали возможность сильно похудеть. Потому что каждый раз, когда я немножко поем где-нибудь на светской вечеринке, у меня немножечко появится животик, сразу новая волна, что я забеременела", – объяснила Собчак.На шоу "Пятница с Региной" Ксения предстала не в привычном образе железной леди или скандальной блондинки, а самой обычной мамы. Она рассказала о сыне Платоне, дала советы Регине Тодоренко, которая совсем скоро впервые станет матерью, сообщила, как важен режим для ребенка.При этом Собчак рассказала, что они с мужем, актером Максимом Виторганом, специально не готовились к зачатию, но все произошло быстро. Причем, по признанию Ксении, она куда больше нервничала не из-за самого факта беременности, а из-за пола ребенка. Дело в том, что Ксения очень хотела мальчика. И когда она узнала, что у нее будет сын, то она разрыдалась от счастья.А недавно телеведущая попала в жуткую ситуацию. Она оказалась на семинаре по личностному росту Томи Роббинса. "Это какой-то адский треш был. Это реально мало имеет отношение к тренингам личностного роста", – сказала Ксения. Ее ошеломило задание Роббинса, который дал задание каждому пообнимать практически каждого человека в СК "Олимпийский". Якобы от этого зависит жизнь.По словам Ксении, в этот момент она поняла, что ей придется обниматься с огромным количеством посторонних людей. "Я понимаю: надо бежать", – сделала вывод Собчак. Однако до выхода было слишком далеко. Тогда Ксения воспользовалась другим вариантом."Я думаю: блин, сто делать? Я вообще не готова к этому, я брезгливый человек, я не люблю запахи, объятия, мне это все не нравится. Я быстро схватила какую-то девушку и шептала ей все время что-то. Потому что я думаю: так, кто здесь наименее ужасно пахнет? Вот девушка, парфюм – нормально! Это был ад. После этого я уже ушла, когда закончились обнимашки", – завершила свой рассказ Собчак.