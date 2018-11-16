Готовы меняться. Сегодня во Владимире прошла региональная дискуссия партии Единая Россия - Обновление -2018. В ней приняли участие депутаты ЗакСобрания, местных Советов, и рядовые партийцы. В центре внимания - изменения в работе партии.

Готовы меняться. Сегодня во Владимире прошла региональная дискуссия партии "Единая Россия" - "Обновление -2018". В ней приняли участие депутаты ЗакСобрания, местных Советов, и рядовые партийцы. В центре внимания - изменения в работе партии. По словам, секретаря регионального отделения "Единой России", Владимира Киселёва, в последнее время многие партийцы забыли, как правильно работать с избирателями, поэтому партии пора меняться, чтобы стать ближе к населению.Владимир Киселёв, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия": "У нас руководители и члены партии "Единая Россия" не слышат людей, не встречаются с гражданами, поэтому иногда принимают неправильные решения. Мы с вами должны требовать, в том числе от глав, глав районов, других муниципальных образований, депутатов, членов партии, чтобы они обращали свое внимание в работе именно на предложения наших граждан".Дискуссия проходила на четырёх площадках. Обсуждали, как партии стать более современной и эффективной, как расширить общение с избирателями, как конкурировать с другими партиями, и как депутаты могут решать конкретные проблемы населения. Итоги работы подвели на пленарном заседании. Такой формат работы партийцы выбрали впервые, но, вполне возможно, он станет традиционным.