Стало известно о том, что суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Теперь артисты являются свободными людьми.

Стало известно о том, что суд расторг брак юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Теперь артисты являются свободными людьми.В Хамовническом суде поставили точку в 30-летнем браке Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Теперь артисты совершенно свободны от брачных обязательств. Информацией поделился адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин."Хамовнический суд только что удовлетворил наше требование о расторжении брака, несмотря на то, что Степаненко всячески затягивала этот процесс. Мы считаем это маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком", – цитирует официального представителя Евгения Петросяна ТАСС.