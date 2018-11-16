Арбитражный суд в Петербурге отменил предписание местного управления ФАС, которое пыталось защитить от обесценивания государственный пакет акций в порту Усть-Луга. Суд удовлетворил иск организатора торгов по продаже активов Транспортно-логистического комплекса в стратегически важном порту на Балтийском море.

Арбитражныйсуд в Петербурге отменил предписание местного управления ФАС, которое пыталосьзащитить от обесценивания государственный пакет акций в порту Усть-Луга. Суд удовлетворилиск организатора торгов по продаже активов Транспортно-логистического комплексав стратегически важном порту на Балтийском море.Напомним, что участники аукциона по продажестратегически важного российского актива жалобу в ФАС: потенциальныепокупатели Транспортно-логистического комплекса (ТЛК) в порту Усть-Лугаутверждали, что не были надлежащим способом ознакомлены с документацией.В ответ питерское управление ФАС предписало организатору торгов в срок до 22октября 2018 года отменить решение о признании аукциона несостоявшимся иустранить все нарушения.Однако в октябре спор из антимонопольного ведомства перешелв судебную плоскость. Организатор торгов – ООО "Спутник" – подало жалобу нарешение ФАС и 24 октября суд принял ее в производство. Накануне, 15 ноябрясудья Синицинапредписание петербургского УФАС, тем самым удовлетворив иск организаторааукциона.Поданным Единого федерального сведений о банкротстве, на торги быливыставлены имущество и права аренды земельных участков в порту Усть-Луга длястроительства портовых объектов, перевалки и размещения грузов на территории перегрузочного"Юг-2". Но на участие в торгах якобы не поступило ни одной заявки.Комплекс в незамерзающем порту на Балтике называютосновным активом миллиардера . В декабре 2016 года вотношении него было возбуждено уголовное дело, бизнесмену инкриминируютсякрупные хищения. После этого, в январе 2017 года началось процедура банкротствапредприятия. В 2018 году активы комплекса в Усть-Луге, среди которых основнойМПК "ЮГ-2", были выставлены на торги, но у участников аукциона возниклитрудности с доступом к документам комплекса.В составе лота, помимо самого комплекса, такжевключены права аренды земельных участков у Росморречфлота, комитета поуправлению имуществом Кингисеппского района Ленобласти, а также комитета поприродным ресурсам Ленобласти. В целом актив оценивается примерно в .Однаиз компаний, пожелавших принять участие в торгах – ООО "Капитал-М".Ее директор Андрей Матюшин объясняет, что он и другие заинтересованные лица неподавали заявки на торги, поскольку им не дали возможности ознакомиться совсеми документами, предоставляющими сведения об имуществе логистическогокомплекса в Усть-Луге."Вперечень реализуемого имущества входят, в том числе договоры аренды снеизвестной никому на этом рынке компанией ООО "Новые коммунальныетехнологии", которые заключил с ней конкурсный управляющий ТЛК АндрейМариничев. Сообщение о продаже имущества ТЛК не содержит условий этих договоров– а именно сроков аренды и субаренды, а также цены реализуемых договоров. Мыобратили на это внимание антимонопольной службы, которая потребовала признатьрезультаты торгов незаконными", – говорит Матюшин.Поданным сайта kartoteka.ru, 45% акций ООО "НКТ" принадлежит кипрскому офшору"Доломана Холдинг Лимитед", 25% – Ольге Брагиной, по 7,5% – у АртемаБегуна, Владимира Даниленко, Сергея Пупко и Рамиса Дебердеева. Компания суставным капиталом 100 тысяч рублей имеет в штате одного сотрудника, а ееубытки по итогам 2017 года составляют 331 тысячу рублей. При этом все долиучредителей выведены в оффшор на Маршалловых островах.Обращаетна себя внимание тот факт, что Арбитражный суд Петербурга почему-то отстаиваетинтересы именно НКТ, а не АО ХК "Новотранс", которая уже стала76,55% акций ТЛК. Только прибыль "Новотранса" в 2017 году превысила 3,5 миллиардарублей, в компании трудятся три с половиной тысячи человек.Входящий в топ-листыпрестижных рейтингов, "Новотранс" – крупнейший оператор железнодорожногоподвижного состава России с парких вагонов 28 тысяч единиц. Все капиталыхолдинга находятся под российской юрисдикцией, в бюджеты всех уровнейнаправляются налоговые отчисления, исчисляющиеся миллиардами рублей."Вопиющийс юридической точки зрения случай, когда в рамках одного дня достаточно сложноедело рассмотрено судом без привлечения заинтересованных лиц, в том числе новыхакционеров ТЛК и других потенциальных покупателей имущества" – заявилпредставитель ООО "Капитал-М", комментируя решение арбитража.Оцениваясложившуюся ситуацию, Матюшин назвал ее весьма спорной. По его мнению, Арбитражныйсуд вместо того, чтобы стоять на страже государственных интересов, поддержалорганизатора торгов и конкурсного управляющего, который явно действует только винтересах залогового кредитора."Организатораукциона и конкурсный управляющий намеренно создали нерыночное преимущество длятого, чтобы имущество ТЛК отошло залоговому кредитору", – полагает Матюшин.Вероятно,что точку в этой истории предстоит поставить Генпрокуратуре. Именно тудаобратились акционеры ТЛК, возмущенные таким проведением торгов. Они просятнадзорное ведомство проверить соблюдение законности при проведении процедурыбанкротства предприятия. Акционеры также намерены подать апелляционную жалобуна питерского Арбитражного суда.