Сборная Польши проиграла в товарищеском матче соседям из Чехии 0:1. Единственный мяч на счету чешского полузащитника Якуб Янкто.

Сборная Польши проиграла в товарищеском матче соседям из Чехии 0:1. Единственный мяч на счету чешского полузащитника Якуб Янкто.Янкто отличился на 52 минуте встречи. Все попытки поляков избежать поражения оказались напрасными. Эта встреча стала для капитана сборной Польши Роберта Левандовского стотой в составе национальной команды.Ранее в формате Лиги наций играли команда Казахстана и Латвии. Встреча в Астане завершилась вничью 1:1. На гол казахстанца Гафуржана Суюмбаева на 37 минуте у латвийцы ответили точным ударом Дениса Ракеля на 49.