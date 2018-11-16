Участие президента России Владимира Путина в недавних мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны добило беспокойных украинцев. На телевидении Незалежной принялись распекать западных лидеров, которые здоровались с главой российского государства за руку.

Участиепрезидента России Владимира Путина в недавних мероприятиях в честь100-летия окончания Первой мировой войны добило беспокойных украинцев.На телевидении Незалежной принялись распекать западных лидеров, которые здоровались с главой российского государства за руку.Так,известный телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что для него мертвы телидеры, кто подал руку Владимиру Путину. После случившегося на Украине,полагает журналист, главы иностранных государств не могут любезнообщаться с российским лидером.Встречув Париже, где проходили мероприятия по случаю ста лет со дня окончанияПервой мировой, Гордон назвал "стыдной и позорной". "Как можноприглашать Путина западным лидерам, как можно стоять с ним рядом,пожимать ему руки и улыбаться, если этот человек должен быть нерукоподаваемым, нерукопожатным", – закатил он истерику прямо в эфире телеканала "112 Украина".Гордонзаявил о неуважении к тем лидерам, кто поприветствовал Владимира Путинаи вел с ним переговоры. "Для меня нет ни Меркель, ни Трампа, ниМакрона, ни Оланда – никого нет", – перечислил телеведущий "обидчиков Украины".Напомним, ранее визит Путина в Париж раскритиковали украинские пользователи Сети. Один из комментаторов разместил на своей странице в Twitter кадр репортажа с траурной церемонии 11 ноября.Во французской столице в тот день было ненастно, поэтому охранник российского лидера прикрыл его зонтом. Возмущение блогера из Незалежной вызвал тот факт, что стоявшие поблизости дети были без укрытия.