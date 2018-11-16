О будущем российско-американских военных соглашений, которые влияют на стабильность всей планеты, Владимир Путин поговорил с вице-президентом США Майклом Пенсом. Незапланированный службами протокола разговор начался с рукопожатия, которого Пенс не ожидал. И это лишь одна из многих встреч, которые Путин провел на полях Восточно-Азиатского саммита в Сингапуре.

О будущем российско-американских военных соглашений, которые влияют на стабильность всей планеты, Владимир Путин поговорил с вице-президентом США Майклом Пенсом. Незапланированный службами протокола разговор начался с рукопожатия, которого Пенс не ожидал. И это лишь одна из многих встреч, которые Путин провел на полях Восточно-Азиатского саммита в Сингапуре.На саммитах, куда съезжаются десятки политиков, не все и не всегда идет по плану. Например, у российского президента в Сингапуре не планировались никакие беседы с вице-президентом США. Но Путин и Пенс неожиданно для всех поговорили, причем дважды. Вместе их свел протокол Восточно-Азиатского саммита. За столом президент России и вице-президент США оказались рядом. Путин протянул руку, и вице-президент сразу оживился.Видно, что российский президент с улыбкой что-то говорит американцам. Кивает советник президента США Джон Болтон. Так они общались несколько минут и наверняка говорили бы еще, но пришлось прерваться на заседание. Сразу после него политики решили продолжить беседу на ногах. Несколько дней назад Путин также общался и с президентом США. Они виделись в Париже. Еще раз условились поговорить уже обстоятельно. Буквально через пару недель на аргентинском саммите "Большой двадцатки"."Мы со своей стороны готовы. Сейчас вице-президент говорил, что американская сторона тоже готовится к этой встрече, — отмечает Владимир Путин. — Ну, посмотрим, что получится. Нам действительно есть, о чем поговорить. В ходе рабочего ланча в Париже дискуссия была общая и такая, достаточно интенсивная. Нам с президентом Трампом удалось поучаствовать в этой общей дискуссии достаточно содержательно. Мы говорили и по вопросам безопасности. И по вопросам развития экономики, по региональным проблемам. Сейчас с вице-президентом мы примерно затронули все то же самое. Одна из ключевых проблем, безусловно, — это проблема стратегической стабильности, потому что мы должны понять, что будет с договором СНВ-3, мы должны понять, что будет происходить в рамках договора по ракетам средней и меньшей дальности, и как здесь будут развиваться события. Безусловно, нам нужен диалог на высшем уровне, на экспертном уровне. Мы готовы к восстановлению полноформатной работы на столько, на сколько готовы американские партнеры".Эту пресс-конференцию российский президент давал по итогам своего трехдневного визита в Сингапур. Встреч было много, в том числе с японским премьером Синдзо Абэ. А эти переговоры без обсуждения до сих пор неподписанного мирного договора не обходятся. "В ходе нашей встречи премьер-министр сказал, что Япония готова была бы к обсуждению этой проблемы на основе декларации 56-го года, — напоминает президент РФ. — Но это требует, конечно, отдельной, дополнительной, серьезной проработки, имею в виду, что в самой декларации далеко не все ясно. Там в принципе только изложена проблема, что Советский Союз готов передать два острова южной части гряды, но не сказано на каких основаниях и под чей суверенитет они попадают. Это все предмет такой серьезной проработки, тем более что когда-то сама Япония от реализации этих соглашений отказалась".Украина — страна, по которой на пресс-конференции вопросов больше всего. В самопровозглашенных республиках Донбасса состоялись выборы, их осудили Киев и Запад, отметив, что это нарушение минских договоренностей. "Мы что-то не слышали осуждения убийств, которые происходят на территориях непризнанных республик. Вот в чем все дело, — говорит на это Владимир Путин. — Сначала нужно было бы осудить убийства, которые там происходят политически мотивированные. Но этим и вызвана реакция людей, которые там проживают. А что думали те, которые организуются подобные преступления. Конечно, выборы были неизбежны. Это первое. Второе. Встречаться на нормандском формате в настоящее время в ходе предвыборной кампании, которая происходит на Украине сейчас более или менее бессмысленно, потому что и вообще до сих пор украинские власти сегодняшние не проявили желание выполнять минские соглашения. Все ждут какого-то исполнения от минских договоренностей от России, а то, что киевские власти ничего не делают, этого предпочитают никто не замечать. Ну, и наконец самое главное, по поводу того, что способна ли сегодняшняя власть что-то сделать для урегулирования. На мой взгляд, нет. Пока такие люди будут у власти в Киеве, вряд ли можно рассчитывать на мирное решение вопросов на этих территориях".Еще одна горячая точка на карте – Сирия: восстанавливать разрушенную войной страну нужно всем вместе. Москва об этом не раз говорила. Зарубежная помощь ускорит возврат беженцев на Родину. "Да, мы слышим соображения о том, что это должно быть добровольно, — продолжает российский лидер. — Но, а кто же поедет недобровольно, кого же силой туда затащат из лагерей, скажем, беженцев? Ну, кого можно силой оттуда выгнать из, скажем, из Турции или из Ливана, из Иордании? Ну, никого. Люди вернутся, если есть элементарные там канализация, водоснабжение, электричество. Вот, чем надо заняться. И, конечно, мировое сообщество, прежде всего Европы, если она не хочет нового наплыва эмигрантов, должна об этом подумать, избавиться от каких-то фобий и просто помочь сирийскому народу вне зависимости от политических пристрастий".От политики журналисты проходят к деловым новостям. Речь о всемирном форуме в Давосе. Нескольким российским бизнесменам пока не выслали приглашений на него. "Я, будучи еще вице-губернатором Петербурга, достаточно часто, почти каждый год, ездил в Давос, потом, работая в Москве, это все реже и реже. В последнее время я там практически не появляюсь, — рассказал Владимир Путин. — Но площадка хорошая. А цель таких площадок — сближать людей, вне рамок каких бы то ни было политических ограничений. И если кто-то на площадках подобного рода вводит ограничения, они работают сами против себя. Они разрушают основу своей деятельности. Что касается нашего участия, там представлены, прежде всего, представители бизнеса, у нас люди свободные, они сами вправе принимать решения о том, будут они участвовать или не будут".Вообще вчерашний АСЕАН или сегодняшний Восточно-Азиатский саммит отличает взаимовыгодное сотрудничество, без навязывания идей глобализации и связывания партеров по рукам и ногам блоковыми обязательствами. Путин сегодня еще успел пообщаться с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. Это были его восьмые переговоры за три дня работы в Сингапуре. Поездку российский президент назвал весьма полезной.