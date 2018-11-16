За предварительную продажу билета просили от 20 до 50 рублей

За предварительную продажу билета просили от 20 до 50 рублейВ октябре этого года в Ковровскую городскую прокуратуру обратился местный житель, который попросил проверить владимирский автовокзал. Специалисты ведомства выявили нарушения - по всему региона там проводили сборы за предварительную продажу билетов на автобусы.Так, например, за предварительную продажу билета, то есть бронь места, просили 20 рублей за маршрут междугородного сообщения. И 50 рублей собирали на маршруты международного и межобластного сообщения.Руководителю автовокзала внесено представление. Теперь просить деньги за предварительную продажу не будут.