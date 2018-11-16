Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия уже давно не появлялись на публике. И если девушка выступила с видеообращением в мае, то ее отец никак не проявлял себя с момента происшествия в Солсбери в марте этого года. Комментаторы в Сети задаются вопросами: куда они могли пропасть да и вообще, живы ли? Неожиданные вести приходят с Крымского моста. Один из комментаторов в социальной сети Twitter заявил, что видел Скрипалей в машине, следовавшей в направлении полуострова.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипальи его дочь Юлия уже давно не появлялись на публике. И если девушкавыступила с видеообращением в мае, то ее отец никак не проявлял себя смомента происшествия в Солсбери в марте этого года. Комментаторы в Сетизадаются вопросами: куда они могли пропасть да и вообще, живы ли?Неожиданные вести приходят с Крымского моста. Один из комментаторов всоциальной сети Twitter заявил, что видел Скрипалей в машине, следовавшей в направлении полуострова.Проницательныепользователи соцсетей уже давно бьют в набат: пропавшие отец идочь могли быть ликвидированы британской разведкой, которая такимобразом избавилась от ненужных свидетелей. Ведь если в Солсбери имела место тщательно спланированная Западом провокация, тодолжны были умереть, чтобы потом в случае чего не сболтнуть лишнего.Посему не исключено, что к отцу и дочери подослали команду чистильщиков.Есть и те, кто полагает, что Сергей и Юлия Скрипальпо-прежнему живы. Сторонники этой версии считают, что отец и дочьудерживаются в заложниках в Великобритании или Соединенных Штатах.Доказать или опровергнуть как первую, так и вторую версии поканевозможно.Российские дипломаты неоднократнопредлагали пострадавшим в Солсбери помощь, пытались установить сними контакт, но Лондон явно был против. Может, переживал, что в беседе спредставителями российского посольства в Соединенном Королевстве Скрипалимогут сдать реальных отравителей, и тогда крупного дипломатическогоскандала с крайне негативными для британского руководства последствиямиизбежать не удастся.общем, много смелых, а порой и фантастических версий выдвигали о судьбемногострадальной семьи все интересующиеся. Но до сих пор никто изних не предположил, что Скрипали могли вернуться в Россию. Вероятность такого развития событий не пришла в голову ни экспертам, ни простым обывателям.А между тем пользователь Twitter Константин Симонов не исключает, что мог видеть Скрипалейна Крымском мосту. По словам комментатора, он накануне прокатился поновенькой трассе. "Но поразил больше не он (мост. – Прим. ред.), а то, что я, кажется,видел... Скрипалей.Машина направлялась в Крым, отец сидел за рулем, дочь – рядом. Ну оченьпохожи. Может, и правда они? А то куда-то запропастились..."– написалСимонов.А может, правда? Все думают, что Скрипали то ли убиты, то ли томятся в застенках на чужбине, а они здесь, в России, просто в силу тех или иных причин нам об этом не сообщают. Сюжет – закачаешься!Мечтать, конечно, не вредно, но давайте будем реалистами. Вероятнее всего, что впечатлительному комментатору все-таки показалось. Судя по егоTwitter, он следит за делом солсберийских страдальцев,а также за ситуацией вокруг Крымского моста. А психика человека – штука тонкая.Не исключено, что под впечатлением от трассы черезКерченский пролив ему причудились мчащиеся по ней Скрипали.А поскольку внимательно присмотреться к автомобилю и его пассажирам уСимонова, учитывая необходимость концентрации на дороге, не получилось, то он принял их за пропавших отца и дочь.Конечно, хочется надеяться, что отравленныеживы и здоровы, что их жизни ничто не угрожает. Но в благополучныйфинал тянущейся уже больше полугода драмы, кажется, не верят даже ихродственники. Племянница Сергея СкрипаляВиктория опасается, что ее родственника нет в живых. А его дочь, считаетона, может удерживаться в Британии в качестве политического заложника.Напомним, что Сергей и Юлия Скрипалибыли отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсберинедалеко от Лондона. Британские власти предположили, что это была нервно-паралитическая субстанция "Новичок" и заявили о причастности России к произошедшему. Москва обвинения в свой адрес отвергает.