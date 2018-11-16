Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль
и его дочь Юлия уже давно не появлялись на публике. И если девушка
выступила с видеообращением в мае, то ее отец никак не проявлял себя с
момента происшествия в Солсбери в марте этого года. Комментаторы в Сети
задаются вопросами: куда они могли пропасть да и вообще, живы ли?
Неожиданные вести приходят с Крымского моста. Один из комментаторов в
социальной сети Twitter заявил, что видел Скрипалей в машине, следовавшей в направлении полуострова.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль
и его дочь Юлия уже давно не появлялись на публике. И если девушка
выступила с видеообращением в мае, то ее отец никак не проявлял себя с
момента происшествия в Солсбери в марте этого года. Комментаторы в Сети
задаются вопросами: куда они могли пропасть да и вообще, живы ли?
Неожиданные вести приходят с Крымского моста. Один из комментаторов в
социальной сети Twitter заявил, что видел Скрипалей в машине, следовавшей в направлении полуострова.
Проницательные
пользователи соцсетей уже давно бьют в набат: пропавшие отец и
дочь могли быть ликвидированы британской разведкой, которая таким
образом избавилась от ненужных свидетелей. Ведь если в Солсбери имела место тщательно спланированная Западом провокация, то
должны были умереть, чтобы потом в случае чего не сболтнуть лишнего.
Посему не исключено, что к отцу и дочери подослали команду чистильщиков.
Есть и те, кто полагает, что Сергей и Юлия Скрипаль
по-прежнему живы. Сторонники этой версии считают, что отец и дочь
удерживаются в заложниках в Великобритании или Соединенных Штатах.
Доказать или опровергнуть как первую, так и вторую версии пока
невозможно.
Российские дипломаты неоднократно
предлагали пострадавшим в Солсбери помощь, пытались установить с
ними контакт, но Лондон явно был против. Может, переживал, что в беседе с
представителями российского посольства в Соединенном Королевстве Скрипали
могут сдать реальных отравителей, и тогда крупного дипломатического
скандала с крайне негативными для британского руководства последствиями
избежать не удастся.
В
общем, много смелых, а порой и фантастических версий выдвигали о судьбе
многострадальной семьи все интересующиеся. Но до сих пор никто из
них не предположил, что Скрипали могли вернуться в Россию. Вероятность такого развития событий не пришла в голову ни экспертам, ни простым обывателям.
А между тем пользователь Twitter Константин Симонов не исключает, что мог видеть Скрипалей
на Крымском мосту. По словам комментатора, он накануне прокатился по
новенькой трассе. "Но поразил больше не он (мост. – Прим. ред.), а то, что я, кажется,
видел... Скрипалей.
Машина направлялась в Крым, отец сидел за рулем, дочь – рядом. Ну очень
похожи. Может, и правда они? А то куда-то запропастились..."– написал
Симонов.
А может, правда? Все думают, что Скрипали то ли убиты, то ли томятся в застенках на чужбине, а они здесь, в России, просто в силу тех или иных причин нам об этом не сообщают. Сюжет – закачаешься!
Мечтать, конечно, не вредно, но давайте будем реалистами. Вероятнее всего, что впечатлительному комментатору все-таки показалось. Судя по его
Twitter, он следит за делом солсберийских страдальцев,
а также за ситуацией вокруг Крымского моста. А психика человека – штука тонкая.
Не исключено, что под впечатлением от трассы через
Керченский пролив ему причудились мчащиеся по ней Скрипали.
А поскольку внимательно присмотреться к автомобилю и его пассажирам у
Симонова, учитывая необходимость концентрации на дороге, не получилось, то он принял их за пропавших отца и дочь.
Конечно, хочется надеяться, что отравленные
живы и здоровы, что их жизни ничто не угрожает. Но в благополучный
финал тянущейся уже больше полугода драмы, кажется, не верят даже их
родственники. Племянница Сергея Скрипаля
Виктория опасается, что ее родственника нет в живых. А его дочь, считает
она, может удерживаться в Британии в качестве политического заложника.
Напомним, что Сергей и Юлия Скрипали
были отравлены неизвестным веществом в начале марта в городке Солсбери
недалеко от Лондона. Британские власти предположили, что это была нервно-паралитическая субстанция "Новичок" и заявили о причастности России к произошедшему. Москва обвинения в свой адрес отвергает.