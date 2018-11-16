Владимир Путин на здоровье не жалуется – чего пожелал и всем собравшимся у аптеки на Железнодорожной улице в Пушкине. Президент России лично проверил, есть ли в свободной продаже необходимый набор лекарств.

Владимир Путин на здоровье не жалуется – чего пожелал и всемсобравшимся у аптеки на Железнодорожной улице в Пушкине. Президент России личнопроверил, есть ли в свободной продаже необходимый набор лекарств.Заглянуть в аптеку российский лидер решил по дороге ссовещания по проблемам лекарственного обеспечения. Президента сопровождали министрздравоохранения Вероника Скворцова и и.о. губернатора Петербурга АлександрБеглов."Мы ехали с совещания, я предложил остановиться",– объяснил президент дежурному провизору, которая в этот момент обслуживалапокупательницу. Путин подчеркнул, что хотел лично удостовериться – есть ли всвободной продаже необходимый набор лекарств по доступным ценам.Заведующая аптекой заверила главу государства, что постояннопроверяет наличие на прилавке препаратов из перечня жизненно важных инеобходимых лекарств. Она также сообщила президенту, что эта аптека – одна изсамых дешевых по Петербургу, пользуется заслуженной популярностью у местныхжителей.Сами жители слова заведующей подтвердили. Привлеченныеостановившимся кортежем президента, они поджидали Путина у выхода из аптеки."Мы думали, вы приболели", – пошутил, обращаясь кпрезиденту, молодой человек. Путин рассмеялся. "Нет, слава Богу!", -ответил президент и пожелал здоровья всем собравшимся. Жители Пушкинаподтвердили, что аптека хорошая, ассортимент их вполне устраивает, передает РИА Новости.Ранее на совещании Владимир Путин заявил, что текущая система льготного обеспечения лекарствами малопродуктивна, она не учитывает потребностей конкретного человека. Кроме того, по словам президента, бюджетные деньги очень часто "утекают сквозь пальцы" и не все льготники получают нужные препараты. Глава государства также обратил внимание на неравенство в финансировании льгот.