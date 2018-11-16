К счастью, в этом эксперименте никто не пострадал

К счастью, в этом эксперименте никто не пострадалГусь-Хрустальный городской суд вынес приговор двум местным жителям. Их признали виновными в незаконном приобретение взрывчатых веществ и изготовлении взрывного устройства.Летом этого года мужчины, вместе распивали алкоголь и вдруг решили изготовить бомбу. У них это даже получилось. Гусевские «изобретатели» сделали самодельное взрывное устройство, которое способно причинить ущерб жизни и здоровью человека. Для изготовления бомбы они использовали дымный порох - взрывчатое вещество метательного действия, которое применяют для снаряжения боеприпасов к огнестрельному оружию.Прямо во дворе одного из домов в деревне Лесная мужчины эту бомбу и взорвали. К счастью, в этом эксперименте никто не пострадал.Суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком на 3 года.