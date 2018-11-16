Известный композитор Раймонд Паулс не покидал Латвию. Сообщения в прессе о переезде семьи за границу Паулса удивили.

Известный композитор Раймонд Паулс не покидал Латвию.Сообщения в прессе о переезде семьи за границу Паулса удивили.Ерунда и глупости – такого комментария Раймонда Паулсаудостоилась новость о его переезде за границу."Я первый раз слышу об этом. Это все ерунда какая-тоабсолютно. Я не знаю, что это за глупости какие-то", – заявил знаменитыйкомпозитор.Ранее некоторые СМИ со ссылкой на интервью композиторалатвийскому изданию Kas Jauns сообщили, что вся семья Паулса покинула Латвию.Приводились и слова пианиста."Все уехали. Такая тенденция – у всех, у кого естьденьги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе,у дочки муж – иностранец, в их семье говорят по-английски", – цитировалапресса Паулса. Композитор в интервью подчеркнул, что его внучки учатся в лучшихамериканских университетах и выразил сожаление, что все больше латвийцев уезжаютза границу в поисках лучшей жизни.Раймонд Паулс – советский и латвийский композитор, дирижер ипианист. В 1985 году он стал народным артистом СССР. C 1989 по 1993 год Паулсзанимал пост министра культуры Латвии.По официальным данным, население Латвии – около 3 миллионовчеловек. За последние 10 лет из страны уехало более 300 тысяч жителей. Ежедневноиз Латвии на постоянное жительство за рубеж уезжают около 60 человек, пишут "Известия".