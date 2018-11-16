16.11.2018

2018-11-16 09:31:11

Российский музыкант сыграл на концерте и внезапно умер

Скончался гитарист Иван Смирнов. Музыканту было 62 года, передает. "Сегодня отошел ко Господу один из лучших гитаристов России – Иван Смирнов. Всех верующих людей очень прошу помолиться об упокоении его грешной души" – сообщил в Facebook музыкант Андрей Большаков.



Смерть музыканта, которого поклонники и коллеги называли "русским Хендриксом", была внезапной. Накануне днем артист почувствовал себя плохо, потерял сознание и умер. За два дня до смерти Смирнов чувствовал себя отлично и даже выступал на концерте в честь юбилея Юрия Нугманова, пишет .



По данным , родным братом Ивана Смирнова является известный православный священник, протоиерей Димитрий Смирнов. А прадедом гитариста был священномученик Василий (Смирнов).