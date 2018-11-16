Российские футболисты провела контрольный матч в Лейпциге со сборной Германии. Хозяева поля победили 3:0, забив все три мяча в первом тайме.

Российские футболисты провела контрольный матч в Лейпциге со сборной Германии. Хозяева поля победили 3:0, забив все три мяча в первом тайме.Первый тайм наша сборная проиграла по всем статьям, о чем свидетельствует счет 3:0 в пользу немцев. На 8 минуте Серж Гнабри вывел Леруа Сане один на один с Андреем Луневым, и сборная Германии вышла вперед. На 25 минуте защитник Николас Зюле отличился после розыгрыша углового, а за пять минут до перерыва Гнабри забил третий мяч.Но во втором тайме сборная России выглядела куда солиднее. Вскоре после перерыва Алексей Ионов не использовал выход один на один с Мануэлем Нойером. Зюле вынес с линии ворот мяч после удара Антона Заболотного. Опасно бил по воротам Юрий Газинский. Наша команда уверенно действовала в обороне, контролировала мяч, но никак не могла забить.Счет первого тайма остался в силе. Сборная России проиграла 0:3, проведя два таких разных тайма.