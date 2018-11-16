Российские футболисты проводят контрольный матч в Лейпциге со сборной Германии После первого тайма наша команда уступает 0:3.

Российские футболисты проводят контрольный матч в Лейпциге со сборной Германии После первого тайма наша команда уступает 0:3.Всего 8 минут продержалась сборная России. А потом последовала комбинация с участием Тило Керера, Сержа Гнабри и Леруа Сане. В результате Сане вышел один на один с Андреем Луневым и отправил мяч в сетку.Наша сборная выровняла игру, но ничего серьезного в атаке не создала. Зато немцы забили торой мяч на 25 минуте. Последовала подача углового. Антонио Рюдигер сбросил мяч Николасу Зюле и тот не промахнулся. А за пять минут до перерыва Кай Хаверц вывел к нашим воротам Сержа Гнабри, и тот довел преимущество хозяев до трех мячей.После первого тайма сборная Германии впереди 3:0. Но у российской команды есть 45 минут, чтобы исправить ситуацию.