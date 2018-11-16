Сборная Хорватии по футболу в матче пятого тура Лиги наций обыграла в Загребе команду Испании с результатом 3:2. Встрече предшествовало торжественное прощание с тремя ветеранами команды, ставшими серебряными призерами последнего чемпионата мира.

Сборная Хорватии по футболу в матче пятого тура Лиги наций обыграла в Загребе команду Испании с результатом 3:2. Встрече предшествовало торжественное прощание с тремя ветеранами команды, ставшими серебряными призерами последнего чемпионата мира.Вратарь Даниэль Субашич, защитник Ведран Чорлука и нападающий Марио Манджукич приняли решение завершить выступления за национальную команду и сосредоточиться на игре за свои клубы – соответственно "Монако", "Локомотив" и "Ювентус". Во время церемонии проводов игрокам были вручены футболки с количеством матчей, которые провели в сборной.Хорваты выиграли 3:2, причем два мяча в ворота испанцев забил защитник Тино Едвай. Победный гол он провел на третьей добавленной минуте. У сборной Испании один из мячей на счету защитника Серхио Рамоса. Этот гол стал для него сотым в карьере.