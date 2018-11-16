Правительство Японии начало подготовку к визиту премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию в январе следующего года для обсуждения проблематики мирного договора.

Правительство Японии начало подготовку к визиту премьер-министра страны Синдзо Абэ в Россию в январе следующего года для обсуждения проблематики мирного договора.В России, как ожидается, Абэ проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Основной темой должна стать проблема мирного договора, поскольку стороны по итогам встречи в Сингапуре условились ускорить переговорный процесс, сообщает ТАСС.Япония требует от России восемь островов Курильской гряды — Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду (в нее входят Шикотан, Полонского, Танфильева, Анучина, Юрий, Зеленый). При этом японцы намеренно говорят о четырех островах, объединив все острова и островки Малой Курильской гряды, за исключением Шикотана, как бы в один остров – Хабомаи. Само слово Хабомаи взято тоже неспроста, ибо буквально напротив курильских островов с подобным названием находится населенный пункт на Хоккайдо, к которому, по сути, юридически и административно японцы привязали так называемые "северные территории".19 октября 1956 года в Москве была подписана Совместная декларация о прекращении состояния войны между двумя государствами и восстановлении дипломатических и консульских отношений. В 9-й статье документа советское правительство согласилось передать Японии острова Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Японии будет произведен после заключения мирного договора.ТАСС также приводит сообщение японской газеты "Асахи", в которой говорится об обещании Абэ не размещать военные базы США на Курилах, если они будут переданы Японии.