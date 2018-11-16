Американская технологическая корпорация Apple подписала соглашение на выпуск художественных фильмов и телевизионных шоу с кинокомпанией A24. Первый совместный проект запланирован на 2019 год, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на собственные источники

Apple займется выпуском художественных фильмов и телешоу. IT-корпорация заключила многолетнее соглашение с кинокомпанией A24, известной по фильмам Комната, Эми, Леди Берд и Лунный свет. Последняя работа A24, в частности, завоевала несколько премий Оскар-2017.Первый совместный проект Apple и A24 должен быть запущен уже в следующем году. Изначально фильмы и телешоу будут доступны зрителям бесплатно. Более подробные условия соглашения пока не известны. В Apple и A24 пока официально не прокомментировали данную сделку.Также в СМИ ходят слухи, что Apple ведет переговоры о производстве развлекательного контента с компанией Опры Уинфри и Sesame Workshop, в числе продюсеров которой Стивен Спилберг и Брайан Фуллер.