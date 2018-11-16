Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение нового раунда импортных пошлин на товары из Китая, чтобы попытаться уладить торговые разногласия с Пекином путем диалога.

Администрация президента США Дональда Трампа отложила введение нового раунда импортных пошлин на товары из Китая, чтобы попытаться уладить торговый спор с Пекином путем диалога.Такую информацию представитель США Роберт Лайтхайзер передал некоторым руководителям компаний, сообщила газета Financial Times. Вместе с тем, добавляет издание, сами планы введения нового раунда пошлин отменены не были.При этом сам Лайтхайзер, на которого ссылается газета, приведенную ей информацию опроверг, сказав, что никаких подобных утверждений он не делал, передает ТАСС.В настоящее время двусторонние переговоры между США и КНР, прерванные в середине сентября, возобновились.Торговая война между странами началась после того, как в июле 2018 года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины.