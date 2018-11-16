Младшая дочь Екатерины Стриженовой Александра предстала в необычном образе. Популярная телеведущая даже не узнала ее.

Младшая дочь Екатерины Стриженовой Александра предстала в необычном образе. Популярная телеведущая даже не узнала ее.Когда-то младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых Саша была маленькой и упитанной девочкой. Сейчас окончившая школу и поступившая в один из самых престижных вузов страны Александра демонстрирует идеальную фигуру и аппетитные формы.А недавно она снялась в необычном образе. Результатом Александра поделилась на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах. "Красивая", "шикарно (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Очаровательная девушка", "На самом деле, это очень неловкий момент. Я понимаю, что комплиментов за свою жизнь вы уже получили (и, безусловно, еще получите) огромное количество. Но тем не менее, я все-таки скажу, что вы очень красивая девушка, и выглядите вы просто сногсшибательно :)" – высказались фанаты.Не осталась в стороне даже старшая сестра Анастасия, которая на протяжении последних лет живет в Америке. "Это кто такой пупсик тут затесался? Это кто такоооой)! 😘" – написала она младшей сестре. "это яяяяяя❤️❤️" – ответила ей Александра.А вот Екатерина Стриженова в комментариях призналась, что не признала наследницу. "Александра, я тебя здесь не узнала!" – сообщила она. Понравился ли ей образ или нет, точно неизвестно, потому что больше ничего Екатерина не написала.Отметим, что ранее восхищенных отзывов удостаивалась и сама телеведущая. В частности, фанаты пришли в восторг от аппетитной груди Стриженовой, хотя она ее скрыла под длинным зеленым платьем.