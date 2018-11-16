Вряд ли кто-то из алкоголиков и наркозависимых может сказать,
что жизнь в дурмане – его осознанное решение. Кто виноват в том, что человек
выбирает для себя жалкое существование на дне?
Вряд ли кто-то из алкоголиков и наркозависимых может сказать,
что жизнь в дурмане – его осознанное решение. Кто виноват в том, что человек
выбирает для себя жалкое существование на дне?
Зависимость от алкоголя и запрещенных препаратов губит жизни,
рвет связи с близкими, лишает способности адекватно мыслить. И к трагедии может
привести лишь один неверный шаг.
Дни.ру записали очень откровенное интервью с музыкантом, солистом
группы "Моральный кодекс" Сергеем Мазаевым, который честно рассказал о своих
пагубных привычках, чуть не разрушивших его жизнь.
Как вы думаете, с чего
начались проблемы с алкоголем и наркотиками, что стало причиной
злоупотребления?
Вы знаете, сложно всегда понять, когда употребление алкоголя
и наркотиков становится проблемой. То есть до определенного момента это просто
твой образ жизни, тебе кажется, что ты здоров, что другие пьют больше, что это
поднимает настроение и повышает работоспособность. Если сделать экскурс в
прошлое, то я вырос в прекрасной семье, меня воспитывала мама и отчим, никто не
пил. Алкоголь впервые попробовал в 12 лет: мы с друзьями выпили от нечего
делать полбутылки портвейна. Так, хулиганство, я даже не почувствовал особенно
опьянения. И вообще, ну кто в подростковом возрасте не пробовал вино, скажите
мне? Это потом уже понимаешь, что путь зависимого человека – долгий.
Злоупотреблять я стал гораздо позже, и главной причиной был образ жизни,
музыка, гастроли, люди. В творческом кругу без допинга невозможно, это
неотъемлемая часть этого мира. И депрессии – я довольно часто ощущаю себя
тотально одиноким человеком.
В каком возрасте
начались проблемы?
Я не был молниеносным алкоголиком. В 18 лет поступил в
музыкальное училище, где опять же мы с ребятами могли иногда купить портвейн. Потом
была армия, служил в Москве, в оркестре Академии Жуковского. Там выпивали, но не
регулярно. Затем началась учеба в Московском университете, но и там другие были
интересы. Пить систематически я стал в ансамбле "Здравствуй, песня". При том,
что все вокруг были люди исключительно талантливые, эрудированные, интересные.
В 1985 году я ушел из ансамбля и стал работать в ресторане. Вообще, это было
такое время, когда молодежь бредила заграницей, все мечтали уехать, и я тоже. И
вот на этой романтической волне, подкрепленной работой в питейном заведении, я
буквально запил: водка и коньяк завершали каждый мой день. Я не думал о том,
куда это может привести.
Какая пагубная привычка
оказалась сильнее и разрушительнее? Как поменялся ваш характер в связи с
приобретенными пагубными привычками?
Однозначно, алкоголизм! Пил я много лет, к сожалению. Есть
мнение, что творческим людям спиртное или наркотики нужны, чтобы "очистить"
сознание, "дойти до сути вещей" и прочая ерунда. Это миф. Если бы артисты,
художники, музыканты не пили и не употребляли наркоту, они бы создали гораздо
больше. Это в состоянии измененного сознания кажется, что ты как-то особенно
хорошо рисуешь, музыку сумасшедшую пишешь. А потом трезвеешь и понимаешь, что
просто пить надо меньше.
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Я завязал 14 лет назад. И точно знаю: для реализации
творческого и любого потенциала нужна трезвая голова. Если бы я не пил тогда, я
бы гораздо больше успел сделать. Алкоголь разрушает нейронные связи в головном
мозге, унижает интеллект и внимание, ухудшает память. Отношения в семье
рушатся. Я на себе это хорошо прочувствовал. И когда вышел навсегда из запоя,
то через полгода обнаружил, что стал мир ощущать как в детстве – во всех
красках. Улучшилось обоняние, слух, зрение, настроение.
Как долго вы принимали
наркотики и злоупотребляли алкоголем?
Получается, что алкоголем я злоупотреблял почти 20 лет. Потом
завязал (прошел курс лечения) и довольно долго был чист. Завязал я потому, что
не хотел, чтобы дети меня видели в скотоподобном состоянии. Но меня ожидала
другая зависимость – наркотическая. Началось все, как у многих, с легких, потом
в ход пошли более тяжелые наркотики. Под их воздействием ты можешь не спать
несколько дней, много работаешь, потом требуется отдых. Я сначала воспринимал наркотик
как "друга", который просто повышает настроение и работоспособность. Я не думал
о том, что как бывший зависимый, могу угодить в жернова новой зависимости, уже
наркотической.
Вы думали, что можете
остановиться в любой момент?
Нет, не считал. Я даже не планировал останавливаться. Бросить
пить мне помог мой друг Иван Дыховичный. Тогда, 14 лет назад, он объяснил мне,
что я болен и мне надо лечиться. Как-то сумел достучаться. За меня тогда взялся
врач Сергей Абрамов. Отправил меня к своим знакомым наркологам, хорошим
профессионалам, они меня вытащили. Если бы не эти люди, я бы сам не
остановился. Алкоголик не признает себя больным.
Часто ли случались
скандалы в семье в то время? Случалось ли вам поднимать руку на кого-то из
близких в те моменты? А в ком вы, напротив, находили поддержку и утешение?
Мне всегда везло с близкими людьми. Семья у меня
замечательная – жена, двое детей. Есть дети и от первого брака. Разумеется, супруга
очень за меня переживала, когда я был в употреблении. Она ведь не по телевизору
меня видела, не по радио слушала, а жила со мной в одной доме. А я – муж,
добытчик, родной человек. Но она не могла меня остановить.
Во-первых, когда ты в штопоре, уговорить на лечение
невозможно. Тут надо скручивать – и в клинику. Во-вторых, я вообще не
планировал лечиться. Только нюхал все чаще и чувствовал себя все хуже. Даже
радовался, что так похудел – вот и славно, думаю, и на диетах сидеть не нужно,
чтобы быть в хорошей форме. Агрессивным в состоянии опьянения, ни алкогольного,
ни наркотического никогда не был. Антиподдержку находил в соупотребителях.
Кто или что сподвигло
вас начать лечение?
Несколько месяцев назад, в мае, со мной произошла одна
ужасная история, о которой мне не хотелось бы говорить. С порошка начинался
каждый день. Это продолжалось месяц. В таком состоянии меня нашли мои друзья Коля
Фоменко и Федя Бондарчук. Они срочно предложили лечь в клинику Маршака. Я
очень им благодарен. Хотя сперва отказывался проходить курс лечения, буянил в
клинике, собирался бежать. Хорошо, что там есть грамотные психологи, уговорили
остаться, очень поддерживали, хотя вел я себя отвратительно.
Две недели меня "капали" – выводили из пост-накротического
состояния медикаментозно, затем подключили психотерапию. Нашли ко мне подход, а
я сложный пациент. Очень многие вещи объяснили на пальцах: как формируется
зависимость, как наркотики действуют на мозг, как работают медикаменты и
антидепрессанты, почему они необходимы и прочее. Например, отвыкание от
психотропных препаратов связано со скоростью деления клеток. Вообще, знать всю
подноготную химических процессов в организме зависимым важно и полезно,
помогает понять суть лечения. Главврач клиники Маршака Дмитрий Вашкин очень
поддерживал, хотя поначалу клиника казалось мне злейшим врагом. Как и
популярная во всем мире система "12 шагов" – казалось, что это какая-то
формальность и русскому человеку она вообще не подходит. Оказалось, нет,
работает.
Как долго продолжается
ремиссия?
Уже более полугода. Я набрал вес, справился с депрессией, у
меня масса планов, в первую очередь музыкальных. Клинике очень благодарен –
приехал потом к ребятам, посадил рябину на территории. Случился момент, когда
мог сорваться, но я справился. Такое и сейчас бывает: на днях был на премьере
фильма, где постоянно показывали, как герои вдыхают белые дорожки. Но я
сильнее! Просто не надо такие фильмы смотреть. Жена и старшая дочь рады за
меня.
Вам бывает страшно, что
вы снова можете вернуться к этому образу жизни?
Я стараюсь не думать об этом. Сейчас все мои мысли о будущем
– хочется воспитывать детей, быть с семьей, заниматься музыкой. Молю Бога,
чтобы мои дети никогда не попробовали наркотики. Жена меня поддерживает, но
продолжать употреблять или нет – ты и только ты несешь за это ответственность.
Что бы вы сегодня
сказали тем, кто впервые предложил вам наркотик? И тем молодым, кто считает
алкоголь и запрещенные препараты простым способом развлечься?
К сожалению, наркотики были и будут всегда. Те, кто мне их
предложил, не виноваты в том, что я на них подсел. Это моя беда, моя проблема.
Но и мой опыт, за который не хочется говорить спасибо. Если вы считаете, что
алкоголь и наркотики – это способ приукрасить мир, то это иллюзия. Это уход от
настоящей жизни, деструктив. И ловушка, в которую довольно легко попасть. Но,
самое страшное, что когда вы дойдете до края, рядом уже может не оказаться
людей, которые скрутят и отправят лечиться.