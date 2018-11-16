Вряд ли кто-то из алкоголиков и наркозависимых может сказать, что жизнь в дурмане – его осознанное решение. Кто виноват в том, что человек выбирает для себя жалкое существование на дне?

Вряд ли кто-то из алкоголиков и наркозависимых может сказать,что жизнь в дурмане – его осознанное решение. Кто виноват в том, что человеквыбирает для себя жалкое существование на дне?Зависимость от алкоголя и запрещенных препаратов губит жизни,рвет связи с близкими, лишает способности адекватно мыслить. И к трагедии можетпривести лишь один неверный шаг.Дни.ру записали очень откровенное интервью с музыкантом, солистомгруппы "Моральный кодекс" Сергеем Мазаевым, который честно рассказал о своихпагубных привычках, чуть не разрушивших его жизнь.Как вы думаете, с чегоначались проблемы с алкоголем и наркотиками, что стало причинойзлоупотребления?Вы знаете, сложно всегда понять, когда употребление алкоголяи наркотиков становится проблемой. То есть до определенного момента это простотвой образ жизни, тебе кажется, что ты здоров, что другие пьют больше, что этоподнимает настроение и повышает работоспособность. Если сделать экскурс впрошлое, то я вырос в прекрасной семье, меня воспитывала мама и отчим, никто непил. Алкоголь впервые попробовал в 12 лет: мы с друзьями выпили от нечегоделать полбутылки портвейна. Так, хулиганство, я даже не почувствовал особенноопьянения. И вообще, ну кто в подростковом возрасте не пробовал вино, скажитемне? Это потом уже понимаешь, что путь зависимого человека – долгий.Злоупотреблять я стал гораздо позже, и главной причиной был образ жизни,музыка, гастроли, люди. В творческом кругу без допинга невозможно, этонеотъемлемая часть этого мира. И депрессии – я довольно часто ощущаю себятотально одиноким человеком.В каком возрастеначались проблемы?Я не был молниеносным алкоголиком. В 18 лет поступил вмузыкальное училище, где опять же мы с ребятами могли иногда купить портвейн. Потомбыла армия, служил в Москве, в оркестре Академии Жуковского. Там выпивали, но нерегулярно. Затем началась учеба в Московском университете, но и там другие былиинтересы. Пить систематически я стал в ансамбле "Здравствуй, песня". При том,что все вокруг были люди исключительно талантливые, эрудированные, интересные.В 1985 году я ушел из ансамбля и стал работать в ресторане. Вообще, это былотакое время, когда молодежь бредила заграницей, все мечтали уехать, и я тоже. Ивот на этой романтической волне, подкрепленной работой в питейном заведении, ябуквально запил: водка и коньяк завершали каждый мой день. Я не думал о том,куда это может привести.Какая пагубная привычкаоказалась сильнее и разрушительнее? Как поменялся ваш характер в связи сприобретенными пагубными привычками?Однозначно, алкоголизм! Пил я много лет, к сожалению. Естьмнение, что творческим людям спиртное или наркотики нужны, чтобы "очистить"сознание, "дойти до сути вещей" и прочая ерунда. Это миф. Если бы артисты,художники, музыканты не пили и не употребляли наркоту, они бы создали гораздобольше. Это в состоянии измененного сознания кажется, что ты как-то особеннохорошо рисуешь, музыку сумасшедшую пишешь. А потом трезвеешь и понимаешь, чтопросто пить надо меньше.">www.globallookpress.com"/>Я завязал 14 лет назад. И точно знаю: для реализациитворческого и любого потенциала нужна трезвая голова. Если бы я не пил тогда, ябы гораздо больше успел сделать. Алкоголь разрушает нейронные связи в головноммозге, унижает интеллект и внимание, ухудшает память. Отношения в семьерушатся. Я на себе это хорошо прочувствовал. И когда вышел навсегда из запоя,то через полгода обнаружил, что стал мир ощущать как в детстве – во всехкрасках. Улучшилось обоняние, слух, зрение, настроение.Как долго вы принималинаркотики и злоупотребляли алкоголем?Получается, что алкоголем я злоупотреблял почти 20 лет. Потомзавязал (прошел курс лечения) и довольно долго был чист. Завязал я потому, чтоне хотел, чтобы дети меня видели в скотоподобном состоянии. Но меня ожидаладругая зависимость – наркотическая. Началось все, как у многих, с легких, потомв ход пошли более тяжелые наркотики. Под их воздействием ты можешь не спатьнесколько дней, много работаешь, потом требуется отдых. Я сначала воспринимал наркотиккак "друга", который просто повышает настроение и работоспособность. Я не думало том, что как бывший зависимый, могу угодить в жернова новой зависимости, уженаркотической.Вы думали, что можетеостановиться в любой момент?Нет, не считал. Я даже не планировал останавливаться. Броситьпить мне помог мой друг Иван Дыховичный. Тогда, 14 лет назад, он объяснил мне,что я болен и мне надо лечиться. Как-то сумел достучаться. За меня тогда взялсяврач Сергей Абрамов. Отправил меня к своим знакомым наркологам, хорошимпрофессионалам, они меня вытащили. Если бы не эти люди, я бы сам неостановился. Алкоголик не признает себя больным.Часто ли случалисьскандалы в семье в то время? Случалось ли вам поднимать руку на кого-то изблизких в те моменты? А в ком вы, напротив, находили поддержку и утешение?Мне всегда везло с близкими людьми. Семья у менязамечательная – жена, двое детей. Есть дети и от первого брака. Разумеется, супругаочень за меня переживала, когда я был в употреблении. Она ведь не по телевизоруменя видела, не по радио слушала, а жила со мной в одной доме. А я – муж,добытчик, родной человек. Но она не могла меня остановить.Во-первых, когда ты в штопоре, уговорить на лечениеневозможно. Тут надо скручивать – и в клинику. Во-вторых, я вообще непланировал лечиться. Только нюхал все чаще и чувствовал себя все хуже. Дажерадовался, что так похудел – вот и славно, думаю, и на диетах сидеть не нужно,чтобы быть в хорошей форме. Агрессивным в состоянии опьянения, ни алкогольного,ни наркотического никогда не был. Антиподдержку находил в соупотребителях.Кто или что сподвигловас начать лечение?Несколько месяцев назад, в мае, со мной произошла однаужасная история, о которой мне не хотелось бы говорить. С порошка начиналсякаждый день. Это продолжалось месяц. В таком состоянии меня нашли мои друзья КоляФоменко и Федя Бондарчук. Они срочно предложили лечь в клинику Маршака. Яочень им благодарен. Хотя сперва отказывался проходить курс лечения, буянил вклинике, собирался бежать. Хорошо, что там есть грамотные психологи, уговорилиостаться, очень поддерживали, хотя вел я себя отвратительно.Две недели меня "капали" – выводили из пост-накротическогосостояния медикаментозно, затем подключили психотерапию. Нашли ко мне подход, ая сложный пациент. Очень многие вещи объяснили на пальцах: как формируетсязависимость, как наркотики действуют на мозг, как работают медикаменты иантидепрессанты, почему они необходимы и прочее. Например, отвыкание отпсихотропных препаратов связано со скоростью деления клеток. Вообще, знать всюподноготную химических процессов в организме зависимым важно и полезно,помогает понять суть лечения. Главврач клиники Маршака Дмитрий Вашкин оченьподдерживал, хотя поначалу клиника казалось мне злейшим врагом. Как ипопулярная во всем мире система "12 шагов" – казалось, что это какая-тоформальность и русскому человеку она вообще не подходит. Оказалось, нет,работает.Как долго продолжаетсяремиссия?Уже более полугода. Я набрал вес, справился с депрессией, уменя масса планов, в первую очередь музыкальных. Клинике очень благодарен –приехал потом к ребятам, посадил рябину на территории. Случился момент, когдамог сорваться, но я справился. Такое и сейчас бывает: на днях был на премьерефильма, где постоянно показывали, как герои вдыхают белые дорожки. Но ясильнее! Просто не надо такие фильмы смотреть. Жена и старшая дочь рады заменя.Вам бывает страшно, чтовы снова можете вернуться к этому образу жизни?Я стараюсь не думать об этом. Сейчас все мои мысли о будущем– хочется воспитывать детей, быть с семьей, заниматься музыкой. Молю Бога,чтобы мои дети никогда не попробовали наркотики. Жена меня поддерживает, нопродолжать употреблять или нет – ты и только ты несешь за это ответственность.Что бы вы сегоднясказали тем, кто впервые предложил вам наркотик? И тем молодым, кто считаеталкоголь и запрещенные препараты простым способом развлечься?К сожалению, наркотики были и будут всегда. Те, кто мне ихпредложил, не виноваты в том, что я на них подсел. Это моя беда, моя проблема.Но и мой опыт, за который не хочется говорить спасибо. Если вы считаете, чтоалкоголь и наркотики – это способ приукрасить мир, то это иллюзия. Это уход отнастоящей жизни, деструктив. И ловушка, в которую довольно легко попасть. Но,самое страшное, что когда вы дойдете до края, рядом уже может не оказатьсялюдей, которые скрутят и отправят лечиться.