Тренер Максим Траньков стал получать угрозы от поклонников Алины Загитовой после недавних высказываний о фигуристке. Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал на своей странице в Instagram.

Тренер Максим Траньков стал получать угрозы от поклонников Алины Загитовой после недавних высказываний о фигуристке. Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал на своей странице в Instagram.Спортсмен сообщил, что недовольные фанаты Загитовой угрожают ему жестокой расправой. Он даже сравнил поклонников фигурного катания с агрессивными футбольными фанатами."Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою семью, сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как! Настоящие фанаты! А вы говорите – футбол", – сказал он.Траньков добавил, что ему пришлось на время запретить комментировать свои посты – он стал получать слишком много негативных сообщений: "А это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться и обратиться куда следует. Короче, буду, как Юдзуру Ханю, скоро с охраной гонять, за правду дабы мучеником не сделаться", – цитирует спортсмена.Напомним, что недавно тренер Максим Траньков рассказал о своем отношении к молодой фигуристке в интервью газете "Спорт день за днем". Он не верил, что Алина Загитова сможет показать хороший результат на Олимпийских играх в Пхенчхане, потому что главным фаворитом на зимних соревнованиях была Евгения Медведева. Никто из профессиональных спортсменов не болел за Загитову.Однако фигурист добавил, что победа Алины на турнире в 2018 году была абсолютно заслуженной. "Ее программа была гораздо сильнее технически, чем у Жени", – сказал он.