Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что до 2024 года в России появится электронное удостоверение личности нового образца, которое организация планирует выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг, так называемых Сбер-МФЦ.

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов заявил, что до 2024 года в России появится электронное удостоверение личности нового образца, которое организация планирует выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг, так называемых "Сбер-МФЦ".Документ заменит собой обычный общегражданский паспорт, СНИЛС и ИНН.Сейчас обсуждается возможность интеграции в новые паспорта водительских прав, передает "Интерфакс". По словам Попова, Сбербанк готов оформлять и электронные водительские права, как только их стандарт утвердит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.Заместитель председателя правления Сбербанка уточнил, что сроки выдачи электронных паспортов зависят от правительства.