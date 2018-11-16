Владимир Сипягин отметил, службу приема звонков планируют сделать круглосуточной

Владимир Сипягин отметил, службу приема звонков планируют сделать круглосуточнойВладимир Сипягин рассказал о том, что поручил организовать колл-центр Белого дома для работы с обращениями жителей региона. Сотрудники «горячей линии» будут оперативно отвечать на вопросы граждаг к губернатору и органам власти. Об этом стало известно во время открытия регионального колл-центра Банка России.Сипягин отметил, что службу приема звонков планируют сделать круглосуточной.«Общение через колл-центр — это будущее. Я распорядился, чтобы на базе комитета по обращению граждан администрации области создавали такой колл-центр. Причем, работа там обязательно должна быть круглосуточной. Так, как мы работаем сейчас, тоже, конечно, качественно и хорошо, я стал контролировать скорость обработки обращений, чтобы сроки рассмотрения совпадали с законодательством», - поделился с журналистами губернатор.