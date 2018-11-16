Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала решение Евгении Медведевой сменить тренера. Своим мнением она поделилась в интервью одному из российских изданий.

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поддержала решение Евгении Медведевой сменить тренера. Своим мнением она поделилась в интервью одному из российских изданий.Туктамышева заявила, что Медведева поступила правильно, когда ушла от Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру. "Поддерживаю ли ее в решении сменить тренера? Стопроцентно. На ее месте я поступила бы так же", – сообщила спортсменка.Елизавета также рассказала, что во время выступления на втором этапе Гран-при в Канаде она совсем не думала о соперничестве с Евгений, потому что ее цель была – показать свои способности и получить медаль. "Главное – показать свой максимум, попасть на пьедестал", – отметила она.Туктамышева добавила, что после турнира они стали больше общаться. "У нас с Женей вообще-то хорошие отношения. После соревнований она сказала, что я молодец, поздравила. Мы очень приятно поболтали. Раньше мы не особо общались, а теперь узнали друг о друге побольше", – поделилась фигуристка в интервью Lenta.ru.Напомним, что Елизавета Туктамышева завоевала золото на Гран-при по фигурному катанию в Канаде, который проходил с 26 по 28 октября. Евгения Медведева заняла третье место. Многие эксперты назвали этот результат худшим за последние четыре года ее выступлений.В мае этого года Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе с большим скандалом. Теперь девушка проживает в Канаде и занимается под руководством специалиста Брайана Орсера, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации в 1998 году.Недавно Евгения выразила соболезнования своему бывшему тренеру, которая недавно потеряла мать. Трагический пост она опубликовала на своей странице в Instagram. Медведева написала, что "всегда будет помнить" Этери Петровну.