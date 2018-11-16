Елена Ваенга попала в больницу с болями. Певица намекала на
плохое состояние в своих постах в соцсетях. Однако о госпитализации поклонники
узнали, лишь когда артистка уже готовилась к выписке.
Елена Ваенга попала в больницу с болями. Певица намекала на
плохое состояние в своих постах в соцсетях. Однако о госпитализации поклонники
узнали, лишь когда артистка уже готовилась к выписке.
Грустные посты певицы уже некоторое время беспокоили
подписчиков Ваенги. Причин своего настроения Елена не называла. И лишь накануне
выяснилось, что все это время артистка провела в больнице.
"Вот так выглядит умирающая боль. Жалейте только время
и слезы детей, чем бы они не оправданы выхожу из больницы и бью тату.
Ответственность, честь, вера, преданность, и имя сына Иван", – написала
Елена в Instagram (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред). При этом в геолокации поста было указано
"Реанимация".
Что именно послужило причиной госпитализации, Ваенга так и
не уточнила. Поклонники теряются в догадках. Кто-то предположил, что певица
сломала руку – на последнем опубликованном видео артистка сидит на больничной
койке перебинтованная.
Однако в комментарии к тому же видео Елена поясняет, что ее
выписывают. Камера запечатлела ее маму и сына, которые танцуют на радостях -
ведь Ваенга едет домой.
Подписчики посоветовали Елене внимательнее отнестись к
своему здоровью. Певица в последнее время часто оказывается у врачей. Не так
давно Ваенга отменяла концерты из-за гриппа. К счастью, тогда все обошлось без
осложнений. Хотя артисты зачастую продолжают работать, игнорируя болезнь, пишет
StarHit.
Многочисленные поклонники Елены Ваенги желают ей скорейшего
выздоровления. И надеются скоро увидеть певицу на сцене.