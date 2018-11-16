Елена Ваенга попала в больницу с болями. Певица намекала на плохое состояние в своих постах в соцсетях. Однако о госпитализации поклонники узнали, лишь когда артистка уже готовилась к выписке.

Елена Ваенга попала в больницу с болями. Певица намекала наплохое состояние в своих постах в соцсетях. Однако о госпитализации поклонникиузнали, лишь когда артистка уже готовилась к выписке.Грустные посты певицы уже некоторое время беспокоилиподписчиков Ваенги. Причин своего настроения Елена не называла. И лишь накануневыяснилось, что все это время артистка провела в больнице."Вот так выглядит умирающая боль. Жалейте только времяи слезы детей, чем бы они не оправданы выхожу из больницы и бью тату.Ответственность, честь, вера, преданность, и имя сына Иван", – написалаЕлена в Instagram (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред). При этом в геолокации поста было указано"Реанимация".Что именно послужило причиной госпитализации, Ваенга так ине уточнила. Поклонники теряются в догадках. Кто-то предположил, что певицасломала руку – на последнем опубликованном видео артистка сидит на больничнойкойке перебинтованная.Однако в комментарии к тому же видео Елена поясняет, что еевыписывают. Камера запечатлела ее маму и сына, которые танцуют на радостях -ведь Ваенга едет домой.Подписчики посоветовали Елене внимательнее отнестись ксвоему здоровью. Певица в последнее время часто оказывается у врачей. Не такдавно Ваенга отменяла концерты из-за гриппа. К счастью, тогда все обошлось безосложнений. Хотя артисты зачастую продолжают работать, игнорируя болезнь, пишетStarHit.Многочисленные поклонники Елены Ваенги желают ей скорейшеговыздоровления. И надеются скоро увидеть певицу на сцене.