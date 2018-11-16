ОМВД России по району Восточное Измайлово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Фирсовой Ольги Евгеньевны, жительницу города Москвы, 1983 года рождения...

ОМВД России по району Восточное Измайлово устанавливает местонахождение пропавшей без вести Фирсовой Ольги Евгеньевны, жительницу города Москвы, 1983 года рождения, которая ушла из дома на 16-й Парковой улице и ее местонахождение неизвестно с 10 октября 2018 года.Приметы: на вид 33-34 года, рост 170 см, телосложение худощавое, волосы прямые, окрашены в тёмно-красный тон, глаза серые. УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8(499)463-57-08, 8 (495) 965-14-01, 8 (495) 965-22-48 или в службу «102» (с мобильных телефонов — 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73